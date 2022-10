Nunca ‘Sálvame’ arrojaba números tan bajos de audiencia como los actuales. Telecinco y Mediaset están pasando por su peor momento y el futuro del presentador estrella de las sobremesas no parece muy halagüeño. Así lo reconoce el propio Jorge Javier Vázquez, que tras la marcha de Paolo Vasile entiende que puede ser el siguiente: “Mi nombre antes tenía importancia en esta casa, pero ahora ya no lo sé”.

Proseguía con su alegato el presentador asegurando lo siguiente en el propio programa: “Me están cerrando las puertas en Mediaset”. El conductor de un ‘Sálvame’ en horas bajas reconoció también que está preparando su despedida de la pequeña pantalla en terapia: “Sabiendo que esto no es eterno y que para estos señores no seremos nada. No hay nada más efímero que la televisión y seremos el olvido ¿Quién se acuerda de la gente que hacía televisión hace 10 años?”.

El presentador, en una tensa entrevista con Ana María Aldón, lanzó un mensaje que sonaba a despedida: “Si ahora, llegado el momento, me dicen adiós, lo único que puedo decir es 'gracias por haberme aguantado tantos años'”. Aprovechó, eso sí, Jorge Javier para lanzar un dardo al marido de la entrevistada: «Y ten en cuenta que tengo muy claro que para lo que estoy preparado es, cuando esto se acabe, yo me voy a mi casa y a mí no me verás haciendo lo que hace tu marido [José Ortega Cano]. Y una cosa te quiero decir: una estrella en decadencia... el estrellato no se mide por el 'share'. Qué horror sería que la felicidad de mi vida dependiera de un dato de audiencia. Eso sí sería una estrella en decadencia», continuó.

Desde que hace una semana saliera a la luz la marcha de Paolo Vasile de Mediaset tras más de 20 años como consejero delegado todo hace indicar que el próximo en despedirse de Telecinco será Jorge Javier Vázquez, que podría pagar los platos rotos de la pérdida de liderazgo de este modelo a favor de Antena 3, que se ha alzado con el primer puesto nacional, consolidándose en lo más alto de la parrilla nacional.