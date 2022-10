María Becerra es una cantante internacional, que ha ocupado el lugar de muchos corazones españoles, tanto y que en solamente un mes de que sacara Automático, ha conseguido 51 millones de reproducciones en Youtube. Su canción suena a todo volumen incluso en la Universidad Jaume I, ya que estudiantes universitarios suelen escucharla cuando esperan al transporte urbano e incluso durante los descansos de cada clase.

María Becerra y su última publicación en Instagram

A la cantante argentina se le ha visto muy sonriente en su última publicación de Instagram junto a otro cantante. Es Manuel Turizo, otro famoso exitoso de 2022. No obstante, Turizo, quien ya mencionó para la revista Hola sus planes de ser padre en un futuro, está enamorado de otra mujer, de la influencer Joselina Sorza, su novia. Entonces, ¿quién le ha robado el corazón a Becerra? Sigue leyendo para descubrirlo.

Hace solamente un día la artista ha publicado en Youtube su nueva canción, Éxtasis, donde se muestra encantada con su amor. Aunque tengan mucha química, no, no es Manuel Turizo, es solamente una colaboración más. En la letra de la canción, usando las palabras "hipnotizándome" y "éxtasis", se percibe una letra destinada a alguien especial. Sin embargo, ¿en quién estaría pensando tras componer este posible nuevo hit? Con el tiempo, cuando oficialice Becerra su relación con un hombre o una mujer, se podrá confirmar por quién está enamorada realmente, mientras tanto, la artista dedica su tiempo a su nuevo álbum La nena de Argentina.

En estos momentos, la artista se está centrando en su carrera como cantante, pues cabe recordar que a final de año lanzará su próximo álbum, mucho más "maduro" y "personal". "Siento que crecí muchísimo en un montón de aspectos por todas las cosas que me ha tocado vivir y las responsabilidades que tengo. Hay que madurar mucho para encarar todo esto y hacerlo sanamente, que no te superen muchas cosas", explicó a Europa Press. No cabe duda de que su último trabajo, como bien describió Becerra, será "muy personal", además de contener una composición más metafórica y versátil, incluyendo estilos como la bachata, el pop, baladas o cumbia, además de reguetón.