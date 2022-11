Cuando hablamos de Telecinco todo es posible, pero la última vuelta de tuerca de la cadena de Mediaset la está protagonizando el controvertido Rafa Mora, que presuntamente protagonizaría un vídeo en el que aparecería muy perjudicado en Valmojado, un pueblo de Toledo. La cadena lleva cebando las imágenes en cuestión varios días y sean ciertas o no parece que le podrían dar el resultado buscado, que no es otro que el de torpedear a la cadena de la competencia, Antena 3, una vez asentado este canal en el liderato de la pequeña pantalla en España.

Sean ciertas o no estas imágenes, pues nadie lo puede confirmar pese a que se lleven hablando horas y horas de este vídeo en varios programas de Telecinco, el último en comentarlas ha sido el presunto protagonista de las mismas, Rafa Mora, que aseguraba lo siguiente: “De repente se me durmieron las piernas y tenía la sensación de que me desplomaba”.

Rafa Mora pudo hablar incluso con sus ‘salvadoras’, las chicas que le rescataron de la rotonda en la que apareció “desorientado”. El colaborador se dirigió a ellas en estos términos: “Muchas gracias por el trato, por cuidarme y por llevarme a casa”. El contertulio llegó incluso a invitarlas a Fallas: “No era muy consciente de lo que estaba a mi alrededor, di con personas maravillosas y todo salió bien pero yo era una persona que no era consciente de lo que ocurría, era muy vulnerable”.

Denuncia que le envenenaron

El colaborador de 'Sálvame', que ha aparecido en el programa muy afectado por estas imágenes, ha proseguido con su alegato de la siguiente forma: “Es la primera vez que me veo en esa situación. He salido muchas veces de fiesta, sé lo que es tomarse dos copas de más, pero lo que me ocurrió a mí no fue tomarse dos aguas con misterio de más, lo que me ocurrió a mí fue una situación complicada”.

Aseguraba Rafa Mora que su mal trago comenzó en una sala de ocio de Madrid: “Empezamos la fiesta a las cinco de la mañana y nos fuimos a un after de Madrid, por el centro de la ciudad. Hay un momento en el que son ya las once o las doce de la mañana y mi amigo me dice ‘oye, me voy a ir ya, ¿te vienes conmigo?’. Y yo le dije ‘pues me voy a quedar y me tomo una copa más”.

Fue allí donde presuntamente tomó la sustancia que le afectó: “Dejo la copa en una mesa. Después, entro, cojo la copa y hasta ahí yo estaba bien...hay un momento en el que yo noto que se me duermen las piernas y empiezo a tener mucho calor, me empiezo a agobiar y a tener una sensación como que me desplomaba, una flojera muy grande”.