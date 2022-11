Cayetano Martínez de Irujo ha hecho público una anécdota muy desconocida de la que fue su madre, Cayetana de Alba. El jinete y colaborador televisivo ha concedido una entrevista a 'La fábrica', el programa de entrevista de Gabriel Rufián, en el que ha desvelado qué político no le caía bien a la Duquesa: "No podía con José María Aznar".

"Me da igual decirlo porque ella ya no está y no le repercute nada. Yo creo que es el único presidente del Gobierno que no estuvo en el Palacio de Liria", dijo Martínez de Irujo en la conversación que tuvo con el actual portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados en el programa emitido por 8TV.

El jinete también reveló que él intentó que el exlíder del PP fue al Palacio de Liría cuando manejaba las cosas a designación de ella: "Le dije que daba igual quién fuese. Había que recibirlo. Se negó a recibirlo".

"Ella era muy amiga de Felipe González pero, por ejemplo, Rajoy sí estuvo. Le llevó yo a una cena. Ella ya estaba mayor", sentenció Cayetano Martínez de Irujo sobre este tema antes de tratar otros en la entrevista.