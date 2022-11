La crítica de Monegal: ¡Hay que conseguir que Ayuso parezca una víctima!

En el mundo de la política no hay como tener alguna tele a tu servicio. ¡Ah! Una tele amiga, manejando las cámaras y lanzando consignas, puede transformar virtualmente la realidad y quizá conseguir que a los televidentes les parezca otra cosa distinta.

Me refiero hoy a cómo ha tratado la tele pública de Madrid, TeleMadrid, la multitudinaria manifestación de la sanidad, el domingo, por las calles de Madrid. De entrada en su ‘Telenotícias’ de la tarde-noche del domingo no nos ofrecieron como primera noticia del día la manifestación que llenó sus calles y avenidas, que hubiera sido lo suyo. Para ellos la primera noticia fue anunciarnos que «en apenas tres horas y media ¡comienza la huelga indefinida de transportistas! ¡Y mañana está prevista una concentración en Atocha denunciando que las medidas aprobadas por el Gobierno no se han cumplido!». ¡Ah! Periodísticamente hablando es novedoso dar como noticia principal del día algo que todavía no ha ocurrido. Más que informar parecía que lo que pretendían era hacer un ‘agit-prop’, un llamamiento, para que la protesta contra el Gobierno Sánchez fuera un éxito absoluto. Lamentablemente para ellos el paro indefinido se ha desconvocado. Es lo que tiene dar como noticia lo que no ha sucedido.

La segunda primicia de ese ‘Telenoticias’ de la tarde-noche del domingo fue la manifestación, esta vez sí. Y la dieron así: «La izquierda ha tomado las calles de Madrid a seis meses de las elecciones autonómicas (..) Es una manifestación alentada solo por los partidos de izquierda». O sea, inculcaba TeleMadrid a su audiencia que los cientos de miles de manifestantes –enfermer@s, médic@s, camiller@s, celador@s, auxiliares...– tod@s, absolutamente tod@s, eran roj@s perdid@s. Es decir, la masiva protesta, más que sanitaria, era una confabulación de políticos izquierdistas. Añadiendo a continuación un reportaje --que parecía un ‘spot’--, sobre lo buenos que son los vehículos medicalizados madrileños, y los servicios de urgencia Summa, y en general, lo muy perfecta que es toda la sanidad de Madrid.

¡Ah! Notable esfuerzo el de esta cadena. Desviando la atención de la audiencia hacia una confabulación izquierdista, y silenciando el origen y motivos de la protesta sanitaria, aspiraban –¡qué ingenuidad!– a que la señora Ayuso quedase como una víctima.