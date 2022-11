Ponerle nombre a los programas es cada vez más complicado para los directivos de las cadenas de televisión. No es una cuestión sencilla, ya que la denominación de un espacio tiene que ser llamativa para los espectadores y, en la medida de lo posible, que tenga relación con el contenido del mismo y que no se haya utilizado anteriormente.

Esto último no podrá con la nueva apuesta de Telecinco que presentará Jesús Vázquez. Se trata del formato 'The bachelorette', un dating show, cuya adquisición adelantó en exclusiva YOTELE, en el que una mujer soltera que no lo logrado enamorarse a lo largo de su vida se pone en manos del programa para que proponerle diferentes candidatos a conquistar su corazón.

Como la denominación original no iba a ser comprendida por una gran parte de la audiencia, Mediaset tenía que encontrar otro nombre o por lo menos un complemento en castellano. Y tras darle muchas vueltas, se han decantado por una marca que ya utilizó Antena 3 en 1999.

Se trata de 'Para toda la vida', denominación que la cadena de Atresmedia ya usó para un programa de parejas que presentó Pedro Rollán en la noche de los viernes, con bajos datos de audiencia. El director era el mítico Giorgio Aresu, que triunfó a los mandos de 'Sorpresa, sorpresa'.

Ahora, Mediaset se ha quedado con este nombre para su nuevo dating show, que ya comenzó sus grabaciones y del que incluso ya se ha comenzado a emitir promociones. La intención del grupo de comunicación es estrenarlo en las próximas semanas.