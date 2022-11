Ana María Aldón ha protagonizado un emotivo momento en 'Fiesta', a donde ha acudido como cada fin de semana para abordar los temas del programa de Emma. Además, era un día muy especial para la colaboradora porque cumplía 45 años, y el equipo del programa le ha preparado varias sorpresas.

La primera no fue tan grata porque no se pudo materializar, pero sí fue inesperada para la mujer de Ortega. El equipo del programa se puso en contacto con el torero el viernes para que conectara al día siguiente con el magazine y felicitar a Ana María, pero Ortega Cano no vio apropiado mandar un mensaje a su mujer en un momento en el que se están separando.

Al ver las imágenes, Ana María se ha emocionado y eso le ha impedido pronunciar palabras. La presentadora le ha dejado un momento para que se recuperara, y después de calmarse, Aldón ha explicado que le emociona escuchar a su marido pronunciar en público la palabra separación, porque antes no lo había hecho.

La colaboradora ya había explicado al llegar al programa que se encontraba con emociones encontradas en el día de su cumpleaños, y eso ha terminado afectándole. Después de escuchar a Ortega, el programa le ha sorprendido con una videollamada con su madre y sus hermanos, y con un vídeo de su hija felicitándola.