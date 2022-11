Mediaset no estará presente en el Mundial de Qatar 2022. Así lo anunció este pasado domingo Matías Prats Jr., que visitó el plató de ‘Fiesta’ para hablar sobre este asunto y analizar las distintas polémicas que se han originado alrededor del evento deportivo.

“No, nosotros no vamos a Qatar”, afirmó el periodista deportivo tras ser preguntado por Emma García, recibiendo los aplausos del público en plató y los “enhorabuena” y “bravo” de los colaboradores del programa. "A cualquier periodista le gusta dónde pasan las cosas y esto es un acontecimiento mundial e inigualable, donde están las mejores selecciones, el mejor fútbol del planeta, las estrellas... Pero en esta ocasión no nos toca (...) Este año nos quedamos en casa”.

Acto seguido, después de que Makoke preguntase a Prats por el brazalete en apoyo al colectivo LGTBI que no llevará España, Emma García se mojó y celebró la decisión de Mediaset de no adquirir los derechos de emisión del evento y de no enviar a ninguno de sus periodistas a cubrirlo: “Yo me alegro de que esta cadena no emita este mundial”.

En su página web, el grupo audiovisual aseguraba que se unía al "plantón" que muchos artistas y cantantes como Chanel, Shakira y Dua Lipa, entre otros, habían realizado a lo largo de estos días: "Qatar es un país que no respeta los Derechos Humanos y se manifiesta en contra de los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LQTBIQ+".

Lo cierto es que este "plantón" se produce después de que Mediaset, al igual que otros operadores de nuestro país como Atresmedia, presentase una oferta para comprar los derechos de emisión de este Mundial de Qatar 2022, subasta que finalmente se llevó RTVE al presentar la puja más alta.

Cabe recordar también que Mediaset tuvo los derechos de emisión del Mundial de Rusia 2018, país que tampoco respeta el derecho de las personas LGTBIQ+ con polémicas leyes como la que aprobó contra la "propaganda homosexual". En el mencionado año, el país presidido por Vladimir Putin era la quinta nación en Europa con un trato más discriminatorio hacia este colectivo (11%), solo por delante de Monaco, Turquía, Armenia y Azerbaiyán, según el Rainbow Index publicado anualmente por ILGA Europe.