La paella valenciana es uno de los platos más internacionales. Tanto es así, que en una serie de la popularidad de Los Simpson, va ya por la 34ª temporada, uno de sus protagonistas más populares como es Homer se ha puesto el delantal y se ha puesto a cocinarla con un resultado cuanto menos dudoso.

Y es que el padre de familia de la serie de animación ha incluido en su particular receta chorizo o mejillones. Incluso se ha atrevido Homer a asegurar que el pollo, uno de los ingredientes imprescindibles en una buena paella “se puede sustituir con insectos o con pequeños mamíferos”. También recomiendan en Los Simpson introducir el arroz de Calasparra, que corresponde geográficamente a los municipios de Calasparra y Moratalla (en Murcia), y de Hellín (en Albacete).

Con la ironía y el sentido del humor habitual de la serie, Homer prepara en el primer capítulo de la temporada 34 una "paella reunión conspiratoria". Parece que los guionistas buscan provocar a los más radicales de este plato estrella, que no admite según sus más adeptos modificación alguna en su original receta.

La paella conspiratoria de Homer. Españita represented. https://t.co/ry7fnlMIgS — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) 23 de noviembre de 2022

La paella de Homer es ideal para "desvelar cualquier complot diabólico que jamás cubrirían los medios generalistas, asesinatos de la CIA en vuestras ciudades, rollos de ovnis". Tras este preludio, el célebre personaje se atreve a mancillar la receta: “En este plato lo que es vital es que los ingredientes sean frescos, como este chorizo que procede de cerdos escolarizados en casa", afirma.

Las críticas no se han hecho esperar. "Me extraña que en Valencia no se hayan levantado en armas contra este capítulo", afirma un usuario de Twitter. Algunos incluso califican la receta de atentado de paella.