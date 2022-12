Charles Darwin explicó con su Teoría de la Evolucón el origen de la diversidad de la vida y la selección natural sobre el proceso de la evolución biológica. Ahora, en 2022, Sana, una azafata que buscaba novio en First Dates, se ha propuesto refutar al naturalista británico en el programa de Cuatro. Si lo ha hecho con más o menos éxito ya lo tendrá que decir cada cual…

“Yo no he venido del mono” fue una de las frases que más llamó la atención en el alegato de la participante en el ‘reality’. La brasileña afincada en Madrid intentó buscar el amor en el programa presentado por Carlos Sobera y ciertamente tuvo más éxito a la hora de encontrar novio que con sus reivindicaciones históricas.

Sana comenzó en ‘First Dates' asegurando que no le valía “cualquier hombre, necesito algo más que una cita". Su prototipo: "Me gustan los chicos rubios con los ojos azules". Y el programa le consiguió lo que buscaba en la figura del también brasileño Adriano, coctelero de profesión y deportista. "Me gusta mucho hacer deporte. Si no estoy en el gimnasio, estoy jugando al pádel", comentó.

Ambos confesaron ser cristianos evangélicos y a la rotunda oposición de Sana a la teoría de la evolución se sumó la cita de Adriano: “Una persona que no cree en Dios, ¿de qué vive?, ¿del aire?". Dicho esto, Sana pasó a rechazar la teoría de la evolución. "Los españoles no creen en nada, piensan que hemos venido del mono. ¿Qué es eso?, ¿estamos locos o qué? Yo no he venido del mono", exclamó. En la decisión final, ambos han querido seguir conociéndose y ver si entre ellos surge el amor.