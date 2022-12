La polémica generada por unas declaraciones de Chenoa sobre su amistad con Rosa López sigue provocando diversas reacciones. La artista granadina se mostró visiblemente enfadada después de que un equipo de 'Fiesta' le preguntase sobre el tema cuándo intentó zanjar este asunto en declaraciones para YOTELE.

"No me voy a dejar llevar por la prensa... porque a veces nos ponen arriba y otras, me parece súper tóxica", aseguró la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' en la presentación de 'Grandes éxitos', el nuevo programa de Movistar Plus+, a la que asistió este portal a principios de la semana pasada.

Además de volver a afirmar que ella y la presentadora de 'Feliz 2023' en TVE son amigas, López excusó a Chenoa: "Me imagino que le habrá salido a la chiquilla decir eso, pero no sé... Nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimos y nadie va a romper lo que tenemos".

Después de reiteraba que "es normal que no te veas todos los días" con sus compañeros, Rosa López se rindió ante el equipo de 'Fiesta' tras ser repreguntada: “No voy a alimentaros más. Tú vete con tu feria, que yo me voy con la mía. ”¿Qué parte no entendéis de que somos amigos?".

“Te contesto por educación”, le aseguró Rosa López antes de afear las preguntas a la reportera: "Hacéis un comic de nuestras vidas y eso no se puede hacer”.