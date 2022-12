Josema Yuste se ha convertido en el protagonista de una de las polémicas de esta Navidad. El cómico acudió esta semana al plató de 'Horizonte' para hablar de los límites del humor, generando una importante controversia por sus declaraciones y muchas críticas en las redes sociales: "Ha bajado cinco o seis peldaños respecto a hace 25 o 30 años".

"Hay gremios actualmente con los que no puedes hacer humor, es muy complicado. Antes sí podías hacerlo y no pasaba nada. Como la raza negra, los homosexuales... Hacías humor de una forma blanca y no pasaba nada", aseguró el humorista en su intervención.

"Yo he visto gays entre ellos llamarse maricón y no pasa nada, pero que no se te ocurra a ti", explicó Yuste, añadiendo: "Tengo mis principios para no hacer ciertas cosas y el resto me importa un carajo".

Por otro lado, Yuste no se mostró muy preocupado por los usuarios de las redes sociales: "Me dan igual, porque no estoy en ellas. Tienen más parte negativa que positiva. Tiene mucho positivo y tiene muchísimo negativo, tanto que hay gente que llega a suicidarse, a volverse loca, a entrar en depresión… Por el qué dirán".

"Antes el qué dirán era la vecina, un primo tuyo, un cuñado… Y no te llegaba porque no había redes sociales. Se vivía de una forma más saludable, menos contaminada. Estamos muy contaminados por la opinión de los demás y muy mediatizados", comentó Josema Yuste.