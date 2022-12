Pelayo Díaz se pronuncia sobre la falta de relación con Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú tras el final de 'Cámbiame'. Después de las declaraciones que Rodríguez realizó, el estilista concedió una entrevista a 'Socialité' en el que entonó el mea culpa sobre este tema: “Cuando me preguntáis qué pasó, yo lo que creo es que cogí la granada, quité la anilla y la tiré".

"Esto pasó en el programa. Para mí no fue tan gordo, pero como nunca lo llegamos a hablar... Yo asumo mi parte de responsabilidad. Ojalá en ese momento hubiera tenido madurez y no hubiera cogido una 'perreta' como pienso que cogí al ver que se acababa mi programa", aseguró Díaz en el programa de Telecinco.

Sobre esa situación, Pelayo aseguró que todo estaba "muy tenso": "Sientes que te atacan por todas partes y que para defenderte lo mejor es un ataque. (...) Lo que pasó fue lo suficientemente duro para que dos personas no me hablen desde entonces".

Más de cuatro años y medio después de la cancelación del programa, el estilista pide disculpas a Rodríguez y Ferviú, mostrándose dispuesto a acercar posturas con sus excompañeras de programa al asegurar que "ha madurado": “Ya me puse en contacto con ellas por privado y no obtuve respuesta, así que lo hago públicamente para decirles que me disculpen si les ofendí en algún momento. Si ellas quieren hablar, estoy dispuesto a hablar. Y si no quieren, lo entiendo perfectamente y por mí no hay ningún problema".

“Tampoco quiero que la gente dé por hecho que todos los huevos están en una cesta. Yo solo puedo pedir disculpas por mí, por lo que he hecho, pero dos no se enfadan si uno no quiere", dijo Díaz, desvelando también cuál es lo que más le dolió de las palabras de Cristina Rodríguez en 'Socialité': "Ella no dijo ninguna mentira. Abusó un poco de sinceridad, me dolió que dijera que no me saludaría".

“Cristina y yo hemos pasado muy buenos momentos y nos entendíamos muy bien. Cuando pienso en 'Cámbiame' pienso en los comienzos, en cuando dimos las Campanadas... Si ellas en algún momento ven que es el momento de reencontrarnos estaré encantado. Sé que ellas también están en un buen momento personal, así que igual sería el momento", concluyó.