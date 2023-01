'Pasapalabra' es uno de los espacios televisivos más emblemáticos de la producción española. Su repercusión en las diferentes cadenas por las que ha pasado ha llevado a que el programa sea visto cada día por cientos de miles de espectadores a través de la pantalla. No obstante, tanto concursantes como invitados están acompañados por el público que está presente en el plató y que no se tiene en cuenta. No obstante, una espectadora, que acudió a Atresmedia a presenciar en directo una de las ediciones, compartió en sus redes sociales la visita que hizo y aseguró había recibido un trato "denigrante" y que le habían pagado "solo 9 euros por todo un día de 13 horas entre que salí de casa y volví". Para comer "un bocadillo y ya".

La estrategia de "Pasapalabra" para "robar" audiencia a sus competidores "Pasapalabra" es, sin lugar a dudas, uno de los programas más destacados de la televisión en España. Así lo demuestran día a día las estadísticas de audiencia. Lo que pocos saben es que Antena 3 ha tejido una estrategia en torno al programa para robar la audiencia a otras cadenas. Esta táctica ha sido revelada ahora por un exdirectivo de la cadena. En este asunto entran en juego dos programas: "Pasapalabra" y el "Telediario". "Si te das cuenta, en estos momentos el noticiario de Antena 3 de la noche no entra a las 21.00, lo hace a las 21.02 21.03", comienza explicando Rafael Vega, exdirector general de Marketing de Banesto, que primero ocupó cargos directivos en el grupo de Antena 3, en una entrevista del podcast "News to you". Esto tiene una explicación, tal y como reveló el propio Vega. "Así, la gente que está acabando de ver 'Pasapalabra' si quiere cambiar al Telediario da la 1, lo pilla ya empezado. Esos minutos hacen que el arrastre sea masificado", revela.