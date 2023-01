En Stranger Things hay diversidad de relaciones, de igual o distinto género, pero es todo ficción, ¿no? Lo cierto es que hay un actor que se identifica con el personaje que interpreta en la serie. Ha sido en la red social Tik Tok donde el joven ha proclamado su orientación sexual. Ha reconocido abiertamente que es homosexual.

Sí. Es el actor Noah Schnapp, de 18 años, conocido por interpretar a Will Byers en Stranger Things, quien ha desvelado ser gay. "Cuando les revelé a mis amistades y familiares mi orientación después de estar asustado y esconder mis gustos durante 18 años, simplemente me dijeron que lo sabían", ha escrito Schnapp en el vídeo.

Un claro reflejo de Will, el personaje que interpreta Noah en la serie, el miembro de la pandilla de Hawkins que se enamora de Mike, su mejor amigo, quien mantiene una relación seria con Once, interpretado por Millie Bobby Brown. Aunque al principio no eran más que teorías, en la última temporada se desvela el sufrimiento de Will por no ser correspondido y, sobre todo, por no poder decir cómo se siente y sus gustos amorosos. Este personaje realmente está asustado ante aquello que podría suceder, el miedo a no ser aceptado ni entendido.

Lo más seguro es que profundicen en las emociones del personaje en la siguiente temporada, tanto amorosas como relacionadas con la historia que dejaron abierta en el último capítulo. Ya lo dijo Noah: "La forma en que cerraron la serie es simplemente perfecta: la historia comenzó con Will y terminará con Will".

El propio actor confirmó el año pasado 2022 que Will era homosexual y ha sido en su vídeo donde se ha referido a su personaje y a él mismo: "Supongo que me parezco a Will más de lo que creía".