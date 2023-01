Esta noche, a las 22:05 horas, La 1 de TVE emite la final de ‘Masterchef Navidad’. Tras cuatro programas de risas, diversión y un alto nivel gastronómico llega la gran final. Del primer reto de la noche, llamado sigue al chef, sale el primer duelista. En esta ocasión, las chefs Fina Puigdevall y Martina Puigvert son las maestras de ceremonia con un menú propio basado en la naturaleza. La cantante Ana Mena, por su parte, ameniza la velada con la canción Música ligera. Más tarde, el espacio viaja hasta la capital francesa para visitar Disneyland París. Allí los aspirantes buscan conseguir la segunda chaquetilla trabajando en un menú homenaje a la cocina francesa. Los comensales que prueban las mágicas elaboraciones son los exaspirantes de MasterChef Celebrity Yolanda Ramos, María Escoté, Nico Abad y María Zurita, acompañados de sus hijos.Finalmente tiene lugar el duelo final, que se realiza ante la mirada de las ganadoras de la primera y la segunda edición de MasterChef Abuelos: Guadalupe Fiñana y Almudena Gandarias. Además, el chef Pedro Subijana, acompañado de su nieto, valora junto a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz los menús de los duelistas.

Esta noche, a las 22:50 horas, Telecinco emite ‘Para toda la vida’. Espacio en el que la joven Sheila Martori se lanza a encontrar al hombre de su vida entre 20 jóvenes solteros dispuestos a conocerla a través de una romántica aventura con una sucesión de encuentros, charlas y experiencias inolvidables.

Antena 3 emite un nuevo episodio de ‘Hermanos’ a partir de las 22:45 horas. Akif no quiere hacerse cargo de la matrícula de los hijos de Sengül. Se juegan su beca para seguir estudiando en un solo examen. Tolga y Cemile tienen una cita. Nebahat habla mal de la madre de Kaan y éste se molesta y se desahoga con Akif.

Cuatro estrena ‘El Sapo S.A., memorias de un ladrón’ a las 22:50 horas. Jon Imanol Sapieha, alias 'SAPO', puede ser desconocido para el gran público... pero no para la policía española. Maestro del disfraz, no dudaba en disfrazarse para ocultar su identidad y no le importaba mostrar una placa o un escudo para hacerse pasar por alguien de la ley.

laSexta emite ‘El encargado’ a las 22:30 horas. Un sicario llamado Jack tiene el encargo de entregar una misteriosa bolsa a su jefe en un solitario motel de carretera con instrucciones muy precisas de no mirar el contenido de la bolsa. Con la ayuda de una prostituta, Jack se enfrenta a un auténtico alud de pistoleros, a un grupo de policías corruptos y a unos incontrolables mafiosos.