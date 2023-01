Alejada del foco mediático desde que salió de 'Pesadilla en el Paraíso', Gloria Camila ha reaparecido, ¡y de qué manera! A pesar de que la hija de José Ortega Cano ha asegurado en más de una ocasión que prefiere mantenerse al margen de lo que se ha dicho de su padre - en el ojo del huracán desde hace meses por su separación de Ana María Aldón - y que no ve la televisión por su salud mental, este domingo ha estado muy pendiente de 'Fiesta' y no ha dudado en estallar para defender al torero y arremeter, como nunca, contra la madre de su hermano José María, contra el programa, contra Alexia Rivas y, lo más sorprendente de todo, contra su hermana Rocío Carrasco, a la que ha lanzado un dardo que dará mucho que hablar.

Todo ha comenzado precisamente porque Alexia ha contado que en una ocasión, por los pasillos de Mediaset, Mari Carmen Ortega Cano y la hija del torero habían criticado duramente a Ana María en su presencia: "Gloria Camila concretamente dijo que Ana María estaba destrozando a su padre, que la causante de los males de Ortega Cano era ella. Eso lo han dicho delante de mí, que apenas me conocían, que no harán con la gente con la que tengan confianza", ha apuntado la reportera.

Una 'revelación' que ha hecho estallar a Gloria Camila, que después de semanas en silencio se ha despachado a gusto con un mensaje publicado en sus redes sociales en el que no ha dejado títere con cabeza y en el que ha revelado, por fin, lo que piensa de Ana María Aldón.

En primer lugar ha arremetido contra su excompañera en 'Ya son las 8', Alexia Rivas, a quien ha definido como "una mentirosa de las gordas y una veleta que va al sol que más calienta": "Por un lado te llevas bien conmigo fuera de cámaras, hablando de todo y después, públicamente, cuando ves que es lo que debes hacer, ya vas de 'carrasquista', anti-Flores.... Defensora de todo el mal para que la mayoría del público te aplauda. Eso es de cobardes" ha censurado, haciendo referencia a su hermana, Rocío Carrasco, a la que considera, leyendo entre líneas, 'el mal'.

Lejos de quedarse ahí, Gloria ha cargado contra la exmujer de su padre, a la que acusa de "victimizarse", y contra 'Fiesta' por "mantener a este tipo de personas porque interesa tener a una víctima en plató y la impotencia personificada por teléfono - en referencia a la bronca entre Ana María y su tía Mari Carmen tras la llamada de ésta al programa para defenderse - para así mantener y subir audiencia".

"Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar... Y os recuerdo que muchas sentadas ahí tampoco les gustaba la televisión y no llevan media hora, llevan media vida", ha añadido, en clara referencia a la gaditana. Para terminar, Gloria ha vuelto a dar la cara por su padre y asegurando que es "mayorcito para decidir y hacer por sí solo las cosas", ha reprochado al programa (y a Ana María) que "cada fin de semana estáis hundiendo a una familia de la que no sabéis ni de la misa la mitad". "Lo mejor es la ignorancia y que os quedéis con la duda" ha zanjado muy enfadada.

Poco antes la veíamos llegar a Madrid con Ortega Cano tras asistir a la fiesta navideña que El Turronero dio este fin de semana y a la que acudieron numerosos rostros conocidos. Visiblemente cansada, Gloria ha pedido respeto hacia su padre: "Le estáis agobiando" recriminaba a la prensa presente en la estación de Atocha, sin pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa el torero.