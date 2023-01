Pilar Rubio y el futbolista del PSG Sergio Ramos forman actualmente una de las parejas más sólidas del 'famoseo' español. Sin embargo, la imagen idílica que desprenden junto a sus hijos en común está muy lejos de la de los primeros encuentros entre la reportera y presentadora televisiva y el exdefensa del Real Madrid. Hubo un tiempo, en los primeros años de Ramos en Madrid, en el que Pilar Rubio intentaba dejar en evidencia a su actual pareja.

Corría el año 2008, cuando Pilar Rubio daba sus primeros pasos en la pantalla pequeña como reportera del programa 'Sé lo que hicisteis'. Le tocó cubrir un concierto de Andy y Lucas, al que se dieron cita varios futbolistas, entre ellos Sergio Ramos. Fue la primera chispa entre ambos.

La reportera pidió al futbolista que le resolviera la duda de quién era Andy y quién Lucas en el dúo musical. Sergio salió con una primera evasiva, pero Pilar insistía: "¿Quién es Lucas y quién es Andy?". "Al contrario", contestó con espontaneidad el defensa.

Pilar y Sergio tenían pareja pareja en aquél entonces, pero eso no detuvo a la reportera a dar el primer paso cuando se animó a lanzarle una romántica propuesta tras sus infructuosos intentos de ridiculizar al ahora padre de sus hijos. "Como no has venido con novia te puedo acompañar yo", dijo Pilar mientras Sergio Ramos entraba al recinto del concierto.

El comienzo del romance

Pilar ya vio con otros ojos a Sergio Ramos en el 2012, cuando coincidieron en el festejo de la Eurocopa que conquistó España y del que Pilar fue conductora. El flechazo fue inmediato, y apenas algunas semanas después los rumores de relación entre ambos comenzaron rodar. Algunos meses después oficializaron su romance.