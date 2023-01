Los roces entre los componentes de una de las parejas 'castellonenses' en 'La Isla de las Tentaciones' (LIDLT) no han tardado en surgir. Prácticamente desde el minuto uno, cuando Elena Adsuara, la joven de Almassora, hija de unos panaderos muy conocidos en la localidad, cayó desplomada en el programa piloto del reality conducido por Sandra Barneda al ver uno de los primeros vídeos de su 'Ken' (David, originario de Albacete), ya que ella se considera una 'Barbie'.

Desde ese primer momento, la tensión se palpa en cada vídeo emitido por el programa de Telecinco con la pareja Elena-David como protagonista, hasta el punto que la castellonense ya le ha echado en cara a su 'media naranja' que ella hubiera preferido no pasar por la exposición pública de su relación en la pequeña pantalla. "Fuimos a la Isla porque David quería, yo no. Me insistió mucho para ir", ha señalado Elena.

Elena: "Fuimos a la Isla porque David quería, yo no. Me insistió mucho para ir"



🔁 ¿Veis? Lo sabía

❤️ Pensaba que habría sido mutuo



🍎 #TentacionesDBT1

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/9XFvkNVeIQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 24 de enero de 2023

Algunos conocidos de la almazorense incluso han comentado en las redes sociales que la Elena que se está viendo en la sexta edición de 'La Isla de las Tentaciones' no es la misma chica de antes de entrar en el programa. "Quién es esa tía y dónde está Elena", dice uno de los seguidores de la joven de 23 años. Incluso, el estrés del programa, aseguran, le está afectando físicamente. "¿Qué se ha hecho en la cara? No parece la misma", apunta Lourdes en Twitter, una apreciación con la que también está de acuerdo Pilar: "Coincido, no es la misma".

Los tonteos de David y María, "la fea"

El comienzo del reality no fue igual para los chicos que para las chicas. Mientras las chicas permanecían unidas en su villa y hablando de sus novios, ellos tenían su primer contacto con las solteras. Y David apostó enseguida por su favorita, María, que le correspondió colocándole el collar a la pareja de la almazorense Elena, que estaría acusando esa falta de confianza provocada por los devaneos de David con una de las solteras en la isla.

"Tú me seguías en Instagram y me dejaste de seguir", le comentaba él. "Hice una limpieza y dejé de seguir a todos los que no conocía, pero eras más guapo en persona. ¿Tú me dejaste de seguir?", le preguntaba ella. Ante su respuesta afirmativa, ella le advertía: "Pues igual tienes que volver a seguirme cuando salgas. Tú tienes que fluir y ponerte a prueba",

Elena no había visto estas imágenes completas, pero en 'El debate de las tentaciones', la novia de David pudo ser testigo de la actitud del albaceteño con María.

⚠Elena, tenemos más imágenes para ti: en exclusiva el tonteo entre David y María 🔥



🍎 #TentacionesDBT1 https://t.co/AFOTMns8ck — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 25 de enero de 2023

"¿Por qué tanto odio si yo soy la fea?"

Por supuesto, la soltera María Aguilar, es la principal destinataria de los dardos envenados de Elena, que ha estallado, diciéndole a su chico que si sigue por ese camino la puede perder y que piensa que María es "feísima".

Al contrataque, María ha hecho un par de vídeos en TikTok en los que le manda un mensaje a la novia de David. En uno de esos vídeos, la tentadora simula echar insecticida a su alrededor al recordar que Elena dijo en varias ocasiones que era más guapa que ella "solo por miedo" y aclara en la zona de comentarios que piensa que la novia de David podría haberse defendido haciendo otros comentarios que no fueran dirigidos únicamente al físico. En el segundo vídeo, le manda "un besito" a Elena por haberla criticado constantemente: "¿Por qué tanto odio si yo soy la fea?".