Dos son los concursantes de Castellón que participan en el Duelo de Campeones de 'Pasapalabra' que acontece esta semana. La primera, Marta Terrasa, dejó el pabellón bien alto como en ella es habitual, pero no pudo con Jero Hernández, el salmantino que participó en 241 programas repartidos en dos etapas. El segundo es Alberto Izquierdo, de Vila-real, considerado como uno de los mejores concursantes de la historia.

Alberto consiguió en 2012 llevarse el bote de 374.000 euros y, a partir de ahí, ha participado en todos los especiales y torneos de ‘Pasapalabra’, siendo muy admirado por su rapidez. Este informático en las oficinas del Villareal CF como profesión, es el único concursante que ha sido el único que ha conseguido el bote tanto en Pasapalabra como en Saber y Ganar.

El de Vila-real comenzó de forma prematura en los concursos televisivos. “Siempre se me ha dado bien saber cosas raras. Con 10 años ya veía El tiempo es oro que presentaba Constantino Romero y acertaba muchas preguntas. Me aficioné a estos programas y cuando cumplí los 20 debuté en ¿Quién quiere ser millonario?”, recordaba en una entrevista a Mediterráneo.

Como él mismo reconoce guarda «un recuerdo agridulce» de su paso por este espacio presentado por Carlos Sobera: «Fallé la pregunta 10 porque después de usar el comodín de la llamada mi hermano me dijo mal la respuesta. Yo creía que era otra y lo dije en antena, pero qué se le va a hacer», lamenta.

Con el tiempo se ha podido quitar esa espina, pues pasó por Alta Tensión, Gran Slam, Saber y Ganar o Pasapalabra, el espacio en el que más fama ha conquistado y más dinero ha ganado: «En total me habré llevado unos 400.000 euros contando el bote, pero lo que la gente no sabe es que Hacienda se habrá quedado con un 48% de esa cantidad. Me parece una barbaridad porque es algo puntual, pero como al final los concursantes somos cuatro frikis y no nos vamos a quejar lo seguirán haciendo».

Alberto incide en que se siente un afortunado porque en su empresa le permiten ausentarse durante largos periodos: «Soy autónomo, pero mi principal cliente es el Villarreal y me siento muy arropado tanto por el club como por mis compañeros. Si no fuera así sería imposible hacer lo que hago. Les estoy muy agradecido».