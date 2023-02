El violinista canario más famoso de España lo ha vuelto a hacer. Pablo Díaz se ha proclamado campeón del ‘Duelo de Campeones’ que que reunía a los antiguos ganadores de 'Pasapalabra'. El célebre concursante, segundo más longevo que ha pasado por el plató de Roberto Leal, solo superado por el actual aspirante al bote, Orestes Barbero, que acumula más de 300 programas, se impuso en la final a Sofía Álvarez, consiguiendo así el bote de 50.000 euros.

Esta cifra se suma a la que se embolsó en su día: 1.828.000 euros, por lo que el paso por el popular programa, que bate récords de audiencia día a día, ha sido cuanto menos lucrativo. Pablo Díaz culminó su última ronda de forma impoluta con 23 aciertos, superando de esta forma a Sofía, la psiquiatra vasca que fue la última concursante en completar el ‘Rosco’, lográndolo en septiembre de 2021 y ganando 466.000 euros.

Esta era la segunda ocasión en que ambos concursantes se veían las caras, después de un previo enfrentamiento disputado por el especial del programa 500. Pese a que Pablo ha estado por delante durante todo el 'Rosco', haciendo una primera vuelta de 22 aciertos, Sofía consiguió plantarle cara hasta el final. Como en varias de las rondas anteriores, la gran final también se ha decidido por la mínima: solo ha habido un acierto de diferencia entre los dos mejores participantes de este 'Duelo de Campeones'.

En qué se gasta el dinero

Después de convertirse en millonario, Pablo Díaz destapó en qué había invertido su fortuna, con el sentido de humor que le acompaña: “Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo. En serio, en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch".

Prosiguió el concursante a la hora de analizar cómo tenía pensado gastar esta fuerte suma de dinero de la siguiente forma: "Lo empleo para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas", confesaba. Además, su gran sueño es independizarse: "No mucha gente de mi edad puede decir, me puedo comprar una casa".

En cuanto a los impuestos, reconoció que el pellizco es importante: "Representa el 43 % en la comunidad de Madrid. Unos 800.000 €. Yo me quedo 1 millón de euros. Me doy con un canto en los dientes”. El canario se destapó como un enamorado de Madrid, ciudad en la que piensa residir: “A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión”.

Por último Pablo Díaz destapa que no tiene pensado realizar grandes dispendios pese a su lucrativa andadura por Pasapalabra: "Soy bastante austero. Es curioso, porque de caprichos lo único que a lo mejor me gusta gastarme es en cosas de videojuegos que es lo que más me gusta. A lo mejor algún viaje con mi novia, o con mi familia”.