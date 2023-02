Ana Rosa Quintana ha puesto el foco este lunes en Pablo Iglesias por la broma que utilizó en 'La base', el podcast que presenta, para denunciar el caso del agente infiltrado en movimientos antisistema en Barcelona. "La secretaria de estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha creado escuela con sus chistes. Ahora le ha tocado a Iglesias", ha comenzado diciendo la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

"El caso del agente infiltrado en movimientos antisistema en Barcelona ha servido de excusa para que el exlíder de Podemos haga una broma contando que, cuando era vicepresidente, le hizo una propuesta a Marlaska para meter infiltrados en el PP para que en la cama contaran todos los secretos e incluso darles droga", explicaba la presentadora para, seguidamente, dar paso a las imágenes.

En esa polémica "broma pesada", como apuntaba la periodista, el exvicepresidente del Gobierno decía lo siguiente: "Si hacemos que unos cuantos agentes se hagan pasar por peperos de toda la vida y engañan a Pablo Casado, Feijóo, Cospedal, Ayuso o Margallo para que follen con ellos, seguro que pueden contarles cosas que nos resultan útiles para defender la democracia y el estado de derecho". "Espero que no haga falta que aclare que no propuse esto a Marlaska, pero esto es básicamente lo que se ha hecho con colectivos sociales de izquierdas. Creo que el ministerio del Interior debería aclarar si tenía conocimiento", dejó claro el que fuera líder de Unidas Podemos.

"Creo que Interior debería aclarar si tenía conocimiento de esto y me gustaría saber qué opinan Carmen Calvo y las feministas del PSOE de que un policía engañe a mujeres para que tengan sexo con él" Pablo Iglesias



📺 #LaBasePolicíaInfiltrado: https://t.co/dHlfZPlu7w pic.twitter.com/b0iPrHthxv — La Base (@LaBasePublico) 2 de febrero de 2023

A la vuelta del vídeo, Ana Rosa mostraba su rechazo a las palabras de Iglesias: "Bueno, todo esto aclara que es una broma. De mal gusto, pero es una broma. Aquí el asunto es que este señor era vicepresidente del Gobierno". "Es un indeseable", ha espetado Eduardo Inda mientras la presentadora, a pesar de no frenar al colaborador, optaba por no caer en las descalificaciones: "No le voy a calificar ni voy a insultar a nadie porque no quiero que nos insulten a nosotros". "Pedro Sánchez ha gobernado con este vicepresidente durante mucho tiempo", ha añadido.

Fernando Garea ha intervenido para exponer su opinión sobre "el tema de fondo", señalando que es "muy serio" y que requiere "una explicación por parte del ministro actual". "Me parece que está fuera de lugar por parte de la policía y merece una explicación", ha aportado ante la sorpresa de Ana Rosa: "¿De qué estamos hablando ahora, del infiltrado? ¿Estas bromas te parecen bien?". "Yo estoy hablando de lo que me parece importante. Me parece importante lo que hay de fondo", ha defendido el periodista.