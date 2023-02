El caso Dani Alves se ha convertido en uno de principales temas de la actualidad judicial y también del mundo corazón desde que el futbolista entrara en prisión acusado de violar a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona.

Y de ahí, numerosas derivadas como la situación en la que queda con todo lo ocurrido el matrimonio del futbolista. Leticia Requejo, periodista de 'El programa de Ana Rosa', ha desvelado este lunes que Joana Sanz, la actual esposa del futbolista, le ha pedido perdón después de que desmintiese la información de su divorcio, que ella adelantó en el magacin matinal de Telecinco.

"Le escribí un mensaje y me respondió amablemente. Me dijo que entiende mi trabajo y con respecto al Story en el que me alude, me pide disculpas por haber utilizado ese tono de risa", afirma la periodista, señalando también que en ningún momento le negó la información sobre el final de su unión conyugal.

Cabe destacar que, el pasado miércoles 1 de febrero, Leticia Requejo anunció el divorcio de Alvés y Sanz en 'El programa de Ana Rosa', desvelando que habrían sido los abogados del futbolista quienes le habrían comunicado la triste noticia porque él se habría negado a verla.

Al día siguiente, la periodista se reafirmó en su información, dejando claro que jamás aseguró que fue la propia Joana Sanz la persona que le dio la información: "Yo no he hablado con ella, pero sí que lo he hecho con una persona a la que Joana le cuenta toda esa información. Me reitero en mi información de que ella le ha pedido el divorcio".

"En ningún momento dice que no sea cierto. Recoge parte de la noticia, pero no desmiente el titular importante que dimos ayer y que es que le va pedido el divorcio", dijo la periodista.