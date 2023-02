'El programa de Ana Rosa' abordó en su club social del martes, 7 de febrero, la última polémica protagonizada por Felipe Juan Froilán. El sobrino del rey Felipe VI ha vuelto a copar numerosos titulares por encontrarse en un after ilegal de Madrid que el pasado domingo fue desalojado por exceso de aforo. En el local, además, se intervinieron diversas sustancias estupefacientes.

En el magacín matinal de Telecinco, tanto Ana Rosa Quintana como Joaquín Prat mostraron su disconformidad por la atención mediática que está recibiendo este asunto. "Si no hubiese sido identificado el escolta de Felipe Juan Froilán, esto que sucede todas las semanas en todas las ciudades de España, no habría trascendido. Pero claro, lo de Froilán ocupa muchos titulares", comentó el copresentador.

"Me parece injusto", añadió por su parte Ana Rosa mientras los colaboradores defendían el interés informativo de la noticia. Por otro lado, la presentadora señaló que "hay mucha gente que sale y no sale en los atestados".

Más adelante, Prat volvía a dejar clara su postura. "¿La culpa de que se exceda el aforo es de Froilán? ¿Que haya una menor es culpa de Froilán? ¿Que haya drogas en el local es culpa de Froilán? Puede haber drogas en un after, en un despacho de abogados o en este plató", apuntó antes de que Ana Rosa dejara claro que "en este plató no".

Después de que Paloma García Pelayo pusiera el foco en el after ilegal, Ana Rosa defendió que "de esos hay cien en Madrid y no le dedicamos tanto tiempo en televisión". "Se lo dedicamos porque está Froilán. A mí me parece injusto", insistió la periodista: "Y diréis... ¿Entonces, por qué lo ponéis? Porque se ha empeñado el director, yo no quería". "No, porque es información, es broma", matizó después.