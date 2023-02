La actual edición de la Isla de las Tentaciones ha entrado ya de lleno en una fase de tensión por algunos de los conflictos. Sin ir más lejos, la pareja formada por Elena, la joven de Almassora, y David, ha sufrido ya el primer gran bache.

'Ken', que así es como se presentó tras acudir como pareja de 'La barbie de Castellón', ha sucumbido ante la tentación de María, una de las tentadoras de esta sexta edición.

Tras la emisión de la infidelidad, María acudió a 'El debate de las tentaciones' para hablar sobre su relación con David, y allí en el plató coincidió con Silvia, la Madre de Elena. La tensión se palpó rápidamente y todo terminó en un fuerte cara a cara entre la tentadora y la madre de Elena en el que se echaron en cara comportamientos y declaraciones.

"Podías haberle dado un poco más de educación a tu hija", le ha dicho nada más sentarse. "Educación la que te falta a ti. Y respeto, respétate como mujer", le contestó ella. "Yo no la he llamado guarra, no la he llamado fea, no me he comparado constantemente con su físico, porque me parece una chica guapísima y no es necesario compararse todo el tiempo", recordaba la tentadora.

"Mi hija no te ha llamado guarra, tú te has llamado guarra. Igual porque ha visto algo que no ha visto coherente. A lo mejor ella escucha lo que tú te calificas. Tú te estás calificando de algo, tú solita, y todo el mundo lo hemos visto", insistía Silvia.

"Esa conversación está totalmente sacada de contexto. David y yo tenemos un humor muy parecido, es un contexto de broma. Además, yo me llamo lo que me da la gana, su hija no", zanjaba María muy enfadada.