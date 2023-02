La participante de Almassora se derrumba por completo y amenaza con abandonar el programa tras ver unas imágenes en las que su pareja David sucumbe ante la tentación de María, otra de las participantes en el reality.

"Una de las hogueras más impactantes de la historia del programa", así es como han anunciado desde Telecinco la emisión en las que Elena, la 'Barbie de Castellón', se entera de que su 'Ken', David, le es infiel con otra de las concursantes de 'la Isla de las Tentaciones'.

Este será el primer gran bache de la pareja que acudió al programa para demostrarse su amor, pero que no por parte de David no ha podido ser capaz de mantener el compromiso.

En la emisión se puede ver como los llantos de rabia de Elena, que están llenos de impotencia por darse cuenta de la infidelidad de su pareja, dan paso a llantos de arrepentimiento y culpa de David por no haber sabido respetar a la persona a la que según afirma quiere mucho.

Discusión entre la madre de Elena y María

Tras la emisión de la infidelidad, María acudió a 'El debate de las tentaciones' para hablar sobre su relación con David, y allí en el plató coincidió con Silvia, la Madre de Elena. La tensión se palpó rápidamente y todo terminó en un fuerte cara a cara entre la tentadora y la madre de Elena en el que se echaron en cara comportamientos y declaraciones.

"Podías haberle dado un poco más de educación a tu hija", le ha dicho nada más sentarse. "Educación la que te falta a ti. Y respeto, respétate como mujer", le contestó ella. "Yo no la he llamado guarra, no la he llamado fea, no me he comparado constantemente con su físico, porque me parece una chica guapísima y no es necesario compararse todo el tiempo", recordaba la tentadora.