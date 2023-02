La expectación por ver la nueva temporada del exitoso reality de Telecinco 'La Isla de las Tentaciones' (LIDLT) es máxima. Tanto es así que las redes sociales no han tardado en revolucionarse con tan solo un pequeño avance que ha emitido el programa.

Elena Adsuara, hija de unos panaderos muy conocidos en Almassora, y David Vaquero, su pareja, procedente de Albacete, son unos de los protagonistas de esta nueva edición, y ambos son desde ya los que más interés han despertado entre los espectadores. Esto se debe a unas desafortunadas imágenes en las que la joven de Almassora se desmaya y cae desplomada necesitando asistencia del personal del programa.

La relación entre ambos es de año y siete meses, pero Elena y David ya han pasado por momentos de desconfianza mutua. El vídeo del desmayo de Elena al ver unas imágenes de su pareja en el avance de la sexta edición de LIDLT es solo un aperitivo de lo que espera a la pareja.

"Elena es celosa"

"Del uno al diez Elena es celosa un nueve y medio", señala David, que desembarca en la isla dispuesto de demostrarle a la almassorina Elena que "puede confiar en mí". "La relación ahora está bien, pero hemos pasado por momentos de desconfianza", reconoce la joven, que explica el motivo de sus celos 'patológicos'. "Mi ex me engañó. Le pillé con una chica dentro del coche", recordaba ante las cámaras de Telecinco Elena, que espera disipar esa desconfianza en LIDLT. O no.

Precedente castellonense en 'La Isla de las Tentaciones'

Esta no es la primera pareja de la provincia que participa en el reality, ya que en la cuarta edición participaron Nico y Gal·la.

El paso por el programa propició que ambos se separaran y que ella se convirtiera en toda una influencer, con casi 260.000 seguidores en Instagram. El pasado mes de diciembre dio a conocer que mantiene una relación con Raúl Sánchez, futbolista del CD Castellón.