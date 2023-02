La definición del término fratricida según la RAE es la siguiente: “Persona que mata a su hermano”. Por suerte la sangre no ha llegado al río en la guerra abierta entre Coto y Kiko Matamoros, pero poco ha faltado. Los términos con los que uno y otro se despachan demuestran el conflicto encarnizado entre ambos, que no parece ni mucho menos en vías de solucionarse. Pero, ¿qué ha pasado exactamente para que se odien hasta el punto de insultarse y despreciarse en público? Lo cierto es que no siempre se llevaron tan mal como en la actualidad.