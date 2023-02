La reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúa alimentando los contenidos de 'Sálvame'. En su entrega del jueves, 16 de febrero, Pilar Vidal se desplazó hasta un evento al que acudía la pareja y no dudó en disculparse con el futuro marido de la marquesa de Griñón.

Así lo reveló Omar Suárez, reportero del espacio vespertino de Telecinco: "He vivido un momento muy fuerte, que es Pilar Vidal pidiéndole perdón a Íñigo Onieva". Unas palabras que causaron un auténtico revuelo en plató, ya que la periodista fue muy crítica con Onieva cuando Tamara rompió con él.

El cambio de postura de la colaboradora provocó que Jorge Javier Vázquez le lanzara un dardo desde plató: "O sea, Pilar, que como se dice vulgarmente, nos hemos bajado las bragas ante Íñigo". "No, cariño. La que es profesional es profesional. No me he bajado las bragas, simplemente he hecho lo que le prometí de regalo de boda", defendió ella.

"Lo había hablado con ella. Le dije que si hoy le veía me iba a acercar a él y le iba a pedir disculpas por si le había molestado en algún momento", continuó diciendo Vidal, que acto seguido pasó a compartir sus impresiones sobre la actitud y el aspecto del empresario en el evento: "Estaba muy nervioso, le veo muy delgado, quizás por los nervios de la boda".

"Ella estaba cogiéndole de la mano y le he dicho que he enterrado el hacha de guerra. Me ha dicho que no pasa nada, que entiende que es mi trabajo. Le he dicho que hay algo que nos une, que es Tamara. Ha reconocido que sí y luego le he dicho que tenemos una conversación fuera de aquí", explicó la periodista.