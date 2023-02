Verónica Romero está un paso más cerca de pisar el escenario del Festival de Eurovisión. Después de presentarse en la ronda presencial, celebrada a finales de enero, la televisión pública de San Marino ha seleccionado a la artista alicantina para participar en las semifinales televisadas de 'Una voce per San Marino', el formato en el que elegirá a su próxima candidatura para el certamen europeo.

La finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' no será la única española en concurrir al certamen de la Serenísima República, ya que hay tres artistas de nuestro país que también estará en estas semifinales. Se tratan de Brandon Parasole, Ferrán Faba y Victor Arbelo, según consta en el archivo que ha hecho público la organización.

Si logran pasar este filtro de las semifinales y/o la repesca, Verónica Romero o los tres artistas españoles podrían formar parte de la gran final de 'Una voce per San Marino', que se celebrará el próximo sábado 25 de febrero y de la que saldrá el o la representante de San Marino en Eurovisión 2023.

En el caso de Verónica Romero, la artista intentará llevar la bandera de San Marino con un tema titulado 'Army of One'. Tal y como recoge el portal FormulaTV, se trata de himno de rock está producido por David Jacobsen y compuesto por Romero junto a Phil Collen, guitarrista de la mítica banda Def Leppard, y C. J. Vanston.

Cabe recordar que Verónica Romero todavía tiene una deuda pendiente con el Festival de Eurovisión, que quiere saldar este año con su posible participación en 'Una voce per San Marino'. Después de proclamarse finalista de 'OT 1', la artista no fue al certamen europeo en 2002 como integrante del coro de 'Europe's living a celebration', a pesar de que la propio Rosa López quiso que fuese.