La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Todos contra 1’ (22:50 horas), el nuevo concurso en el que cada semana un concursante en plató o un espectador desde casa podrá ganar hasta 100.000 euros resolviendo espectaculares retos. Los concursantes del formato presentado por Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez tendrán que hacer gala de intuición, osadía y rapidez mental para resolver las cuestiones que se le planteen. La respuesta correcta no se encuentra en los libros o en la red, por lo que solo hay una manera de dar con ella: realizar estos experimentos en plató y en increíbles localizaciones exteriores. Cada programa estará formado por diez rondas. La apuesta del concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. Sin embargo, será la décima y definitiva ronda la que determine quién se lleva el bote total del premio. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la app? Antes de la ronda final, el concursante podrá usar dos comodines que le ayudarán en la estimación de sus cálculos, pero la respuesta definitiva será siempre suya: el comodín de tu provincia, que le indicará la respuesta más popular entre los habitantes de su provincia que han participado a través de la app; y el comodín de la llamada, para poder llamar en directo a la persona de su entorno que considera más sabia. Además, estará acompañado en plató por personalidades famosas que también tendrán un papel importante en el desarrollo del juego. Esta noche, Agoney (subcampeón del Benidorm Fest 2023 con ‘Quiero arder’), Adriana Abenia y Fran Rivera serán los invitados de esta entrega.

La huida de Antonio Anglés, bajo la lupa de laSexta

Por su parte, laSexta estrena esta noche el desenlace del documental ‘Anglés: historia de una fuga’ (22:30 horas). Tras centrarse en los acontecimientos relacionados con el crimen de Alcàsser y la huida de Antonio Anglés a través de uno de los mayores dispositivos policiales en la historia de nuestro país y en el episodio de su hallazgo como polizón en el carguero ‘City of Plymouth’ y su posterior desaparición, la docuserie enfila su último capitulo con algo relacionado con dicho suceso. En el tercer capítulo, ‘Anglés: historia de una fuga’ desvela otro testimonio inédito de un testigo que ahora revela lo que vio la noche del 25 de marzo de 1993 en el muelle del puerto de Dublín. Una información que puede dar un vuelco a todo lo que se daba por hecho sobre los últimos pasos de Antonio Anglés.

Fayna Bethencourt y Juan Carlos Unzúe charlan con Risto en Cuatro

Cuatro apuesta por una nueva entrega de ‘Viajando con Chester’ (22:50 horas). Fayna Bethencourt y Juan Carlos Unzúe serán los invitados de Risto Mejide en la entrega de hoy. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ contará la historia de malos tratos en su matrimonio con Carlos Navarro, actualmente en búsqueda y captura. A pesar de sentirse aún insegura, lanzará un mensaje de esperanza a las personas que viven situaciones similares a la suya en la relación con sus parejas. Por su parte, el exfutbolista Juan Carlos Unzúe narrará cómo su vida cambió para siempre cuando le diagnostican ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Desde ese momento dedica su tiempo a explicar al mundo en qué consiste esta enfermedad incurable y a conseguir financiación para investigación y tratamientos. Junto a Risto, Unzúe dará una lección de vida y contará cómo vive la enfermedad junto a su familia.

Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). En esta ocasión, Suzan descubre que Ayla se hizo pasar por ella y reveló la cantidad de la licitación. Cemile escucha unas acusaciones que dejan en mal lugar a Tolga y decide romper con él. Tolga la encierra en casa y no la deja salir hasta que lo solucionen. Suzan cuenta a Resul que ella no le vendió a la competencia, sino que fue su mujer, y se va decepcionada. Resul va a casa de Suzan para disculparse y le pide que vuelva a trabajar con él. Intentan robar a Sengül y en mitad del forcejeo cae al suelo y se golpea en la cabeza. Cuando su familia va al hospital, Sengül no reconoce a nadie. Sufre una pérdida de memoria debido al golpe.

Una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’ llega esta noche a Telecinco (22:00 horas). Naomi, pareja de Adrián, y Keyla, soltera con la que el joven da un paso clave que le lleva a rebasar los límites en la última entrega del programa, visitarán el plató del programa, que además ofrecerá avances de las terceras hogueras y amplio material inédito de la convivencia. Además de valorar el trascendente momento que su pareja protagoniza con Keyla, Naomi se referirá también a la atracción que siente por su soltero favorito, Napoli, entre otras situaciones. Por su parte, Keyla abordará la conexión creciente con Adrián, detallará cómo fue el instante en el que el joven cae en la tentación y revelará sus sentimientos hacia él.