La joven Elena Adsuara, vecina de Almassora, está siendo la sensación del programa La Isla de las Tentaciones. Y es que el paso por el reality de la Barbie de Castellón no está dejando indiferente a nadie. Sus reacciones al ver a la que era su pareja, David, interactuando con las tentadoras, o su propio comportamiento en la casa que compartía con sus compañeras la han hecho una de las favoritas de los espectadores.

Sin ir más lejos, protagonizó uno de los momentos que serán más recordados en esta edición: se desmayó en plena hoguera al ver la infidelidad de su Ken con María. "No tiene corazón", dijo la joven mientras contemplaba las imágenes.

El programa continúa --todos los episodios ya están grabados--, pero la joven ya está fuera de la casa y, por lo visto, ya se ha olvidado definitivamente de David. Así lo atestiguan los vídeos que se han publicado en redes sociales en los que no esconde quién es su actual pareja: ni más ni menos que un jugador internacional del Villarreal CF.

Juntos en París

Se trata del extremo Yeremy Pino, junto al que se la ha visto en Paris disfrutando de lo lindo. Estuvo, por ejemplo, en Disneyland, donde se pudo contemplar a ambos en actitud muy cómplice esperando en alguna de las atracciones.

Pero si quedaba alguna respecto a la relación la hermana del futbolista se encargó de resolverla, ya que subió un vídeo a Instagram en el que se ve juntos a ambos y a varios amigos que los acompañaron en esta excursión.

El futbolista aprovechó los dos días de descanso que dio Quique Setién esta semana a la plantilla del Villarreal para desplazarse hasta la capital francesa. Pino también dejó constancia en sus redes sociales de su presencia en la ciudad, aunque sin hacer ninguna referencia a Elena.

Madre de Elena

También ha cobrado relevancia Silvia, la madre de Elena, encargada de comentar la participación de su hija en La Isla de las Tentaciones. Un momento cumbre fue cuando se encontró cara a cara con María, la tentadora que tuvo una relación sexual con David, con la que tuvo un encontronazo.

"Podías haberle dado un poco más de educación a tu hija", dijo la joven a Silvia. "Educación la que te falta a ti. Y respeto, respétate como mujer", le contestó esta. "Yo no la he llamado guarra, no la he llamado fea, no me he comparado constantemente con su físico, porque me parece una chica guapísima y no es necesario compararse todo el tiempo", recordaba la tentadora.