Pese a que era un secreto a voces, la actriz Silvia Alonso ha confirmado en su reciente visita a La Resistencia su noviazgo con el humorista y presentador del programa, David Broncano.

Tras una primera aparición en el programa en la que la actriz se mostró tensa, en la visita de la pasada noche Silvia puso en aprietos a David Broncano con todo tipo de comentarios sobre su relación.

"Mi mayor temor era llegar aquí y no saber hablar", comentó Silvia Alonso en referencia a su última visita a 'La Resistencia', donde le ganaron los nervios y se la notó algo incómoda. "No no, estás vocalizando, está todo bien", le comentó Broncano, quien no esperaba la réplica de su pareja: "Al final fo****os aquí"

La evidencia dió paso a la confesión

Mientras ellos seguían jugando al despiste, un asistente del público interactuaba con ellos hablando de la si la relación entre ambos era real o no.

"Entre ella y yo alguna vez... se ha tocado el culo y tal, pero quitando eso..." decía David Broncano al hombre que le espetaba un divertido "las ganas que tienes".

"Las ganas que tienes" dice jajaja pic.twitter.com/Q5I9yyBSZm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de marzo de 2023

Sus relaciones sexuales

"Da el dato rápido y nos vamos que aquí ya no hay nada que hacer...", señaló Broncano. "¿Dinero en el banco? Podría dar la entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro", comentó Alonso.

"Eso es bastante dinero", opinó el presentador. "Evidentemente, no tanto como tú... ahora sé cosas", le respondió la intérprete. "¿Y el follar? Ayer se compensó todo", añadió entre risas.

"Hemos pasado muchas enfermedades, gripe, gastroenteritis... ha sido una semana escatológica. El dato sería 85 veces", afirmó para alegría de Broncano y arrancando los aplausos del público.