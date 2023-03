Este año, el Día Internacional de la Mujer ha sido uno de los más polémicos de su historia. La polarización ha generado que los distintos espacios de televisión encuentren un tema de debate que ha generado todo tipo de opiniones. Es el caso de 'El Hormiguero', donde Nuria Roca ha acaparado todo el protagonismo de la tertulia.

Pablo Motos sacó a relucir unas declaraciones del 8M de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ya habían generado polémica: "Y va a tocar hablar del placer de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla, y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos".

El mensaje caló de lleno sobre la presentadora de 'La Roca' que no dudó en atacar a la actual ministra de Igualdad: "A lo mejor no conoce lo suficiente mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir. A lo mejor a esta edad, yo no sé lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir", sentenció.

Una de las hormigas quiso quitar hierro al asunto bromeando: "Pues a las mujeres de 80 les gusta hacerlo con la regla". Juan del Val, por su parte, mostró su apoyo a su mujer con un contundente mensaje a la ministra: "¿con qué hombres se acuesta esta gente? Lo digo con total cariño. Una dice el otro día que a los hombres nos asustan los vibradores. ¿A quién le asusta hablar de placeres de las mujeres? A mí no", queriendo zanjar el tema.