La 1 de TVE emite esta noche un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa 2024 de la Selección Española (20:10 horas). Este sábado será la primera cita de la nueva era de la Selección con Luis de la Fuente, con 14 cambios y tres debuts en la convocatoria del seleccionador: Martín Zubimendi (Real Sociedad), David García (Osasuna) y Joselu Mato (Espanyol). Ante Noruega comenzará la búsqueda del pase para la fase final de la Eurocopa, por octava vez consecutiva, ante un rival que jugará sin su estrella, Erling Haaland, de baja por lesión. La cadena pública ofrecerá el previo desde las 20:10 horas con David Figueira, que narrará el duelo, y contará con la participación de Lara Garandillas desde el césped y los tres comentaristas técnicos del choque: Albert ‘Chapi’ Ferrer, la ex internacional Sonia Bermúdez y Fernando Llorente, que se incorpora al equipo de comentaristas de TVE.

‘Déjate querer’ vuelve esta noche en el prime time de Telecinco (22:00 horas). Pablo Chiapella visita el plató de ‘Déjate querer’ para ser cómplice de una emotiva sorpresa: la que Mariola, madre de Emilio, un chico de 16 años con autismo y fan de ‘La que se avecina’, quiere dar a su hijo para que conozca al actor que encarna en la ficción al personaje de Amador Rivas, que tantas sonrisas le ha arrancado. Durante su entrevista con Paz Padilla, Chiapella repasa los principales hitos de su carrera y comenta su labor interpretativa en la comedia de Telecinco. Por otra parte, el programa aborda casos como la búsqueda de una mujer de sus cuatro hijos, cuya custodia perdió a los 18 años; la petición de un hombre de una segunda oportunidad a una mujer de su pasado; y el deseo de una mujer de reconciliarse con su hermana, con la que lleva tiempo sin hablarse, entre otros.

Constance Wu y Henry Golding, protagonistas en Antena 3

Un nuevo pase de ‘Crazy Rich Asians’ llega esta noche a Antena 3 (22:10 horas). La neoyorquina Rachel Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de sus solteros más buscados. Rachel es el objetivo de los celos de toda la jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Si bien el dinero no puede comprar amor, definitivamente puede complicar las cosas... Adaptación del best seller de Kevin Kwan sobre tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año.

Por su parte, ‘laSexta Xplica!’ regresa esta noche a laSexta (21:30 horas), el nuevo espacio presentado por José Yélamo que busca dar respuesta a los interrogantes presentes en el conjunto de la ciudadanía. En un mundo cada vez más complejo, el formato se marca como objetivo el transmitir de una forma sencilla y pedagógica las claves de la actualidad a una sociedad que demanda respuestas. Para ello, recurrirá a diferentes analistas y expertos, formatos y lenguajes audiovisuales novedosos y los medios técnicos más avanzados. ‘laSexta Xplica’, que ocupará desde este sábado el espacio de ‘laSexta Noche’, contará con una plantilla de expertos en diversas materias que acudirán al programa en función de los temas que se aborden y que sean objeto de atención de la ciudadanía. El público presente jugará un papel destacado en el desarrollo del programa.

Keanu Reaves se viste de John Wick en Cuatro

Además, la película ‘John Wick: Capítulo 3-Parabellum’ llega al prime time de Cuatro (22:15 horas). John Wick (Keanu Reeves) regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones de dólares sobre su cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.