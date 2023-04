'La isla de las tentaciones' está a punto de llegar al final de su sexta edición en Telecinco, pero el destino de una de sus parejas podría haberse revelado antes de tiempo. Aunque de forma oficial se desconoce lo que ocurirrá entre Alejandro y Laura en las hogueras finales, que podrán verse la próxima semana, lo cierto es que el joven ha sido pillado con otro rostro muy conocido de Mediaset.

Al participante se le ha visto paseando por la calle en compañía de Alba Carrillo, lo que ha dado pie a que muchos seguidores del reality interpreten que han iniciado una relación sentimental, ya que también demostraron tener una química muy especial cuando coincidieron en los debates del programa.

Me quedo frozen, ¿Alba Carrillo y Alejandro de LIDLT? pic.twitter.com/UDRjwyYe8S — Chernóbil (@cherrnobil) 9 de abril de 2023

La respuesta de Alba

Sobre estos rumores se ha pronunciado la propia Alba en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la colaboradora de formatos como 'Ya es mediodía' niega rotundamente que esté saliendo con Alejandro: "Quiero aclarar una cosa. Me están relacionando con una persona de 'La isla de las tentaciones' y mis seguidores están preocupados porque no me pega nada con lo que normalmente he tenido".

"Es una persona con la que he ido un día a comer, me sorprende muchísimo que hayan salido imágenes porque voy a comer con muchísimas personas. Así ha pasado, más tonta soy yo. Pienso que la publicidad tiene que pagarse, pero bueno, así ha ocurrido", añade en el vídeo.

Alba Carrillo responde a las informaciones que la relacionan con Alejandro de #LaIslaDeLasTentaciones.

¿Traición por parte de él? Lo veremos pic.twitter.com/ycyb0fyj2l — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) 11 de abril de 2023

También deja caer que el propio Alejandro podría ser el responsable de la filtración: "Seré más precavida para la próxima vez, porque a veces confío en que la gente va a ser maja y luego me la lía". Alba insiste en que no tiene nada con Alejandro porque, según explica, en estos momentos está "conociendo a una persona".

"Me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad. Niego absolutamente que tenga nada con Alejandro", comenta Alba para, seguidamente, finalizar con un refrán: "Cuidado con las personas que a dios rogando y con el mazo dando. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos".