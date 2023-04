Antena 3 vuelve a apostar por la ficción nacional en la noche del jueves. Un año después de su estreno en Atresplayer Premium, 'Heridas' podrá verse en abierto a partir de esta noche (22:45 horas) en el canal principal de Atresmedia. Basada en la japonesa 'Madre' y su posterior remake turco, la ficción aborda el tema del abandono infantil con un reparto encabezado por Adriana Ugarte, María León y Cosette Silguero.

'Heridas' cuenta la historia de Manuela, una joven que estudia los humedales andaluces. El día que encuentra a Alba, una niña de siete años desatendida por sus padres, inicia un viaje junto a la pequeña que la obligará a enfrentarse a los demonios de su pasado. YOTELE ha charlado con María León sobre Yolanda, el personaje al que da vida en la serie y uno de los más complejos de su carrera.

¿Qué es lo que más te interesó de este proyecto cuando te lo ofrecieron?

Encontrar un personaje con la complejidad de Yolanda, con esa mochila tan pesada y densa. Poder contar las vulnerabilidades, la pobreza y la falta de herramientas de cualquier personaje me parece muy interesante, porque me obliga a comprenderla, acompañarla y no juzgarla. Todo eso para mí, como actriz y como persona, es un aprendizaje brutal.

¿Viste la serie original japonesa o el remake turco para tener alguna referencia?

No quise tener referencias, no me gusta tomarlas cuando tengo que interpretar un personaje que ya está adaptado. Es una Yolanda que está hecha y creada en este país, en una sociedad muy concreta. Cada lugar tiene su lucha, su movimiento y su crecimiento, y en España estamos contando lo que hay. Yolanda es madre siendo una niña, nace en un lugar muy concreto y vive en un sitio muy concreto. Hay que contar las oportunidades reales que tuvo. Me gustaba la idea de crear una Yolanda española.

Antes comentabas que has comprendido a Yolanda. ¿Crees que el público también podrá hacerlo a lo largo de los capítulos?

Quiero pensar que lo interesante de esta historia es ver cómo el aparente verdugo no lo es. Eso de la buena, la fea, la mala, la tonta... Quien tenga un poco más de curiosidad, supongo que verá a Yolanda. Mi intención principal es que empaticen con ella y que comprendan que no tiene herramientas por sus carencias, por la sociedad en la que vive y porque vive señalada. Ese juicio es lo que hace que no haya podido tener la oportunidad de desarrollarse nunca. Creo que se abre un tema muy interesante a la hora de no culpar a una mujer por el hecho de ser madre. Espero que la gente camine con ella y que la acabe queriendo y comprendiendo. Ella no es mala, es una persona con muy pocas oportunidades.

A lo largo de tu carrera has interpretado a personajes de todo tipo, tanto en drama como en comedia, pero Yolanda tiene muchas capas. ¿Es uno de los más complejos a los que te has enfrentado?

Es uno de los personajes más complejos y uno con los que más he disfrutado. Lo que más me gustó de esta propuesta era la complejidad de Yolanda. Por suerte he trabajado mucho y he hecho muchísimos personajes en comedia y drama, pero es verdad que han estado más embellecidos. Encontrar un personaje tan deformado ha sido un reto importante como actriz.

Alba está interpretada por Cosette Silguero. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con una niña tan pequeña en una serie que aborda un tema tan delicado como el maltrato y el abuso infantil?

Trabajar con Cosette ha sido una de las experiencias más guays que he podido tener en esta serie. Es una actriz de los pies a la cabeza, me ha demostrado que tiene una inteligencia emocional brutal, una generosidad tremenda y una escucha fabulosa. Son cosas que, ya a lo largo de mi carrera como actriz, las tengo de forma instintiva porque me ayudan en el trabajo. Esas cosas las tenemos en común, a diferencia de que yo tengo una carrera y ella no. Es muy inteligente y tiene unos padres que cuidan mucho que no deje de ser niña, que también es importante. Ha tenido una empatía que muy pocas personas se permiten tener, porque ella está limpia.

En una de las secuencias en las que hay violencia, improvisó algo que nos dejó a todo el equipo congelado. Se fue para mi personaje y le dijo: 'No te preocupes, mamá, tranquila. Está todo bien'. Eso no estaba en el guion, pero lo hizo porque lo sintió. Creo que ha sido la única persona de todo el rodaje que no se ha permitido juzgar a Yolanda. Es una grandísima actriz y nos va a dar muchas alegrías.

La serie ya se ha visto en Atresplayer Premium y ha contado con críticas positivas. ¿Saber que ha gustado genera tranquilidad de cara a su estreno en abierto?

Una vez que hago la serie, los datos me dan igual. Pero porque intento mantenerme sana, estamos constantemente trabajando y haciendo productos, hay mucho movimiento e información. Me hice responsable de contar un personaje al que quiero mucho y con el que me dejé el corazón, intenté defenderlo de la mejor manera posible y contar algo que pueda llevar al espectadores a un aprendizaje. Una vez que se ha emitido, me quito de en medio y los números me dan igual. Pero estoy muy contenta por saber que, después de haber estado un año en la plataforma, vamos a tener opción de llegar a más público. Eso sí me interesa, me interesa saber que mi madre, que no tiene plataformas, lo va a poder ver en casa. Que la historia pueda llegar a más lugares es lo que me emociona, incluso me puede poner un poquito nerviosa por saber qué pensarán mis vecinos cuando me vean como Yolanda.

¿Qué sentimientos o reflexiones va a despertar 'Heridas' en el público?

Me gustaría que hiciera reflexionar, sobre todo, sobre la manera que tenemos de juzgar y de señalar. Sobre la pobreza que tenemos cuando nos creemos que estamos por encima de mucha gente invisible que no tiene oportunidades y que, cuando hacen algo mal, es por no haber tenido esas herramientas. Creo que es importante dar cabida a este tipo de personas que son invisibles, que tienen enfermedades mentales o que están maltratadas. Espero que el espectador pueda empatizar con esa complejidad y que cuando se encuentra a una madre joven por la calle se pregunte: '¿Esa muchacha tendrá las herramientas que necesita?'. No por ser madre una tiene que saber hacerlo todo bien.