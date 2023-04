'First Dates' inaugura la Semana Blanca con una pareja que parecía ser muy compatible. Estefanía venía en busca de "la combinación perfecta", definida por ella misma como un hombre fiel, guapo y amable, la cual no ha dudado en catalogarse como "una perra empoderada". El programa le ha presentado a Juanjo, un importante empresario que a Estefanía no ha terminado de convencer nada más verle al no contener su autodefinida "combi perfecta".

Ya en la mesa, ambos se han comenzado a conocer mejor descubriendo su gusto por el deporte y su gran pasión por los animales. La cita iba cogiendo aire hasta que Juanjo ha tenido la desafortunada idea de preguntar a Estefanía si los ojos eran suyos. La influencer no ha digerido muy bien esta pregunta: "Como no van a ser míos". La cita continuó sin dar mayor importancia a ese pequeño desliz del empresario. Los últimos momentos de la cita los quisieron compartir en el jacuzzi, donde ambos deleitaron el postre mientras compartían un íntimo momento abrazados para sentir la energía del otro, a pesar de las reticencias de Estefanía. La decisión final no estuvo clara hasta el último momento. Ambos se mostraron muy compatibles, pero Estefanía no terminó de encontrar la química suficiente para tener una segunda cita con Juanjo, el cual no reaccionó de manera muy positiva al recibir la petición de amistad de Estefanía: "Yo no vengo aquí en busca de amigas".