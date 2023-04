Oriana Marzoli está de vuelta en España tras su periplo por la televisión de Italia. Después de quedar segunda en 'Grande Fratello VIP', la versión italiana de 'GH VIP', la venezolana reapareció anoche en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' y aprovechó para hacer balance de su última experiencia en un formato de telerrealidad.

"¿Has sido finalista, no?", le preguntaba Carlos Sobera a la colaboradora, que respondía con un tajante "obviamente". "He quedado segunda. No he ganado pero no pasa nada, soy la ganadora moral", aseguró en el arranque del programa de anoche.

Sin embargo, el presentador dejó caer que Oriana se ha llevado "un premio mucho mejor", haciendo referencia a su romance con el modelo Daniele dal Moro: "Creo que te has venido a España con novio".

Una afirmación que la aludida se vio obligada a matizar, ya que por el momento no han oficializado su relación: "Bueno, todavía no somos novios, pero estamos casi en ese paso". "Estoy superbién y muy ilusionada", aseguró ante Sobera, que bromeó con su 'fuga' a Italia: "Cómo es este país de injusto, que los grandes talentos tenéis que emigrar".

"Te voy a decir una cosa, haces bien en reconocer eso, porque es verdad que soy una superstar", respondió entre risas Oriana, que también agradeció el interés de 'Supervivientes' en ficharla como colaboradora: "No había ni salido y ya me estabais escribiendo para venir aquí. Siempre gracias a 'Supervivientes' por contar conmigo".