'Sálvame' estuvo recientemente de celebración antes de conocerse su próxima cancelación. El programa actualmente presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, María Patiño y Terelu Campos cumplió la semana pasada 14 años en las tardes de Telecinco con una entrega especial en la que se rindió homenaje a Mila Ximénez, una de las figuras más destacadas de la historia del formato producido por La fábrica de la Tele.

A lo largo de sus casi 3600 tardes en la parrilla de la cadena de Mediaset, la audiencia del programa ha vivido momentos divertidos, bombazos, polémicas y situaciones muy tensas en su plató. Repasamos en estas líneas las broncas más recordadas de los 14 años de historia de 'Sálvame'.

La agresión de Pipi Estrada a Jimmy Giménez-Arnau en el 'Sálvame pirata'

Una de las primeras peleas de la historia de 'Sálvame' tuvo lugar en el verano de 2009. Después de dedicarle palabras como "cornudo de la talla 5" o "le pego una hostia a este mierda que se le caen los cuernos" en una discusión por unos mensaje, Pipi Estrada agredió a Jimmy Jiménez Arnau por haberle llamado mientras el programa realizaba su emisión 'Pirata' en la publicidad, rompiéndose el escritor el tendón de Aquiles.

Tras producirse este incidente, la productora de 'Sálvame' decidió prescindir "por un tiempo" de Pipi Estrada, que fue absuelto en 2014 en la causa judicial abierta por delito de lesión después de que el médico forense concluyese que Giménez-Arnau tuvo esta lesión "por una caída que tuvo él solo".

Los eternos enfrentamientos de Mila Ximénez y Karmele Marchante

A lo largo de los primeros años de 'Sálvame', Mila Ximénez chocó en numerosas ocasiones con Karmele Marchante, periodista con la que vivió muchos momentos de enfrentamiento y tensión en el plató del programa de Telecinco. De hechos, en algunos de sus enfrentamiento, llegaron a insultarse e, incluso, a tirarse vasos de agua.

mila y karmele se enzarzan heavy en una publi pic.twitter.com/LTNQvqjmdK — ensalada carrisi (@LoadingGH) 12 de agosto de 2020

Mila Ximénez VS Karmele Marchante, un escupitajo y un vaso de agua por los aires.



DIOS MÍO LA FANTASÍA. pic.twitter.com/ur8BBrr8Pi — Sra.Pecas (@senorapecas) 27 de abril de 2021

La gran pelea de Kiko Hernández y Belén Esteban: "No vamos a hablar de salud"

Hace pocos meses, los usuarios de las redes sociales recordaron una gran pelea que Kiko Hernández y Belén Esteban protagonizaron en el plató de 'Sálvame' en la que se hicieron muchos reproches en el año 2012.

"No vamos a hablar de salud, guapa, porque si lo hacemos podemos hacerlo de todos los problemas. Empieza. A mí no se me cae nada, de momento", dijo Kiko Hernández tras dirigirse de la mesa a la antigua barra del plató. "Habla. Yo te he hecho una pregunta y tú te has ido a un tema que no he nombrado. Dilo. Di las enfermedades. Por ahora diabética", le contestó Belén Esteban, sentada junto a Toño Sanchís.

Hoy se cumplen 10 años de esta épica pelea entre Kiko Hernández y Belén Esteban en #Sálvame. pic.twitter.com/EMcizY0TM9 — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) 3 de septiembre de 2022

La discusión prosiguió con Kiko Hernández asegurándole a Belén Esteban que en el momento se sentase en un plató para hablar de su "vida, obra y milagros" le podía decir lo que quiera: "Mientras tanto, calladita".

"¡EEEH! Me callaré cuando me salga del mismísimo potorro. ¿Vale?", le contestó enfurecida aquella Belén Esteban. "Mira la princesa. Mírala qué basta es. Ten mucho cuidado, hija mía, y no hables de problemas ni de enfermedades", le contestó Hernández a la colaboradora, que siguió lanzándole reproches: "Qué si tienes narices que hables de las enfermedades".

Mila Ximénez estalla contra María Patiño

En 2018, Mila Ximénez protagonizó un inesperado y duro enfrentamiento con María Patiño después de que la presentadora de 'Socialité' pusiera en duda una de sus informaciones, algo que la ha hecho estallar.

"No vuelvas a poner en duda ninguna información que yo de en este plató, no te lo vuelvo a decir más", le espetó Ximénez a Patiño antes de añadir: "Eres una colaboradora más como todos. ¿Te queda claro?". Estas palabras afectaron a la presentadora sustituta del 'Deluxe', que ha intentado aguantar las lágrimas.

Ylenia y Kiko Matamoros: una de las broncas más heavys de 'Sálvame' con manotazo incluido

Kiko Matamoros mantuvo en 2019 una de las broncas más heavys que se recuerdan en ‘Sálvame’ con Ylenia por una disputa que tenía la de Benidorm con Rafa Mora. De hecho, Paz Padilla se vio obligada a intervenir y el programa de Telecinco pedir perdón días más tarde por el nivel del enfrentamiento.

Todo comenzaba cuando Ylenia entraba al plató para dar su versión de su guerra con Rafa Mora, encontrándose con la réplica inmediata de Matamoros, que le acusaba de ‘machista’: “¿Puedo hablar sin tener a su defensor atacándome todo el rato? Porque luego va a venir Rafa Mora y aquí no hay nadie que me defienda”, gritaba muy alterada la ex concursante de ‘GH VIP’ y ‘GH Dúo’.

Mientras Kiko Matamoros se levantaba de su silla y se alejaba de la mesa de colaboradores, Ylenia comenzaba a chillarle: “¡Personaje de ficción, montajista, vende familias!”. “Mira, guapa…”, reaccionaba el colaborador, que rápidamente era de nuevo interrumpido por ella: “A ti no te puedo decir lo mismo, porque guapo no te han dejado”.

“¿Sabes lo que te digo? Que eres una marioneta, eres un fracaso”. “Fracaso tú, que te vas por la puerta detrás y vuelve porque necesitas pasta”, le ha dicho ella, que no ha dudado en apartarle de un manotazo: “Pero qué haces así de agresivo delante de mí, chaval, que tú a mí no me amedrentas”, dijo.

Kiko Matamoros ataca a Germán González por un vídeo de sus vacaciones

En el verano del 2022, Kiko Matamoros se enfrentó a Germán González por un vídeo realizado con su característico humor sobre sus vacaciones con su pareja Marta López Alamo, perdiendo rápidamente la poca razón que pudiera tener con una declaración homófoba y racista: ""Hay que ser muy mierda para calificar a la gente en función de su edad (...). A ver si hago yo chistes de maricas y gitanos"

Después de la defensa que hizo el redactor, que llegó a disculparse, Matamoros se levantó de su silla y abandonó el plató tras quitarse el micrófono, algo que no calmó el ambiente en el programa de Telecinco, ya que el enfrentamiento continuó cuando regresó, esta vez, al enfrentarse con las propias presentadoras, Adela González y Nuria Marín, y con colaboradores, al asegurar lo siguiente: "Una cosa es el sentido del humor y otra cosa jugar con los trastornos de la alimentación".

"A mí me parece sucio y rastrero decir que Germán ha hecho referencia a los trastornos de la alimentación porque no lo ha hecho", le dijo Nuria Marín a Kiko Matamoros, que se fue hacia el redactor gritando y con un tono muy enfadado: "A ver, explícate. ¿Qué es lo que quería decir". "Es que no suelo gritar. Ni en los vídeos ni en mi casa. Si él lo lleva por ese lado, que lo lleve, pero yo lo que quería decir es la típica crítica que se hace a todos los influencers o gente con buen cuerpo y que pone foto de pasteles y no se los come".

Laura Fa explota contra Kiko Jiménez por un comentario desafortunado

En septiembre de 2021, Laura Fa y Kiko Jiménez también protagonizaron en uno de los enfrentamiento más recordados de 'Sálvame' después de que el influencer quisiese desmentir a su suegra, Maite Galdeano, y asegurar que continuaba junto a Sofía Suescun.

En aquel entonces, Kiko reprendía ayer a sus compañeros por los comentarios. Laura Fa fue entonces a pincharle: “Si te separas contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila y sería tema para nosotros”, le decía Laura Fa. “Pues como tú cuando llegaste del confinamiento y reprochabas cosas a tu hijo”, contestó Kiko.

Su comentario, que hacía alusión a la vida privada de Fa, acabó por desatar la furia de la tertuliana: “No seas tan sucio con eso, no seas bajo… No es lo mismo porque tu has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia, tu vida... ¡Eres un sucio y un provocador! ¡y un imbécil, además!”, dijo muy enfadada Fa mientras abandonaba el plató, regresando para soltarle una frase lapidaria: "¡Eres un impresentable, un barato y un cerdo!".

Belén Esteban abandona el plató tras discutir con Kiko Jiménez: "Tú estás aquí por Jesulín"

Kiko Jiménez también provocó un abandono de plató de Belén Esteban después de una bronca que comenzó analizando las declaraciones que las hijas de Bertín Osborne hicieron en el especial 'Su casa es la mía'.

Después de que la colaboradora se marchase a hablar con la dirección tras los comentarios de Jiménez y Rafa Mora, el programa continuaba tratando la compra de una nueva casa por parte de Gloria Camila. El ambiente se caldeaba del todo cuando Kiko Jiménez desvelaba los problemas económicos que habían llevado a la entonces pareja a participar en 'Supervivientes'. Rafa Mora le afeaba sus comentarios diciendo que si estaba en televisión era gracias a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

"Sí, pero llevo en televisión muchos años, es como si le dices a Belén Esteban que está aquí por Jesulín, cuando es algo que sucedió hace más de 20 años", replicaba Kiko. Su polémica comparación enfadaba a la de Paracuellos. "Desde hace muchos años soy Belén Esteban y tengo mi propio nombre, cariño. Tú estás aquí por Gloria Camila", le soltaba Belén. "Y tú por Jesulín. La diferencia es que yo no la dejé preñada, gracias a Dios", añadía Kiko Jiménez, mientras ella se levantaba, cogía su abrigo y se iba.

Belén Esteban abandona el plató de ‘Sálvame’ tras un encontronazo con Kiko Jiménez pic.twitter.com/1MuyQOtGQ6 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 28, 2021

Nuria Marín, presentadora ayer por la tarde, instó a Kiko a pedir perdón a su compañera: "Yo le pido disculpas porque no lo he dicho por ella. Ha sonado mal, pero yo creo que tampoco es para esto. Yo lo que he dicho es que, gracias a Dios, no he tenido ningún hijo con Gloria Camila porque estaríamos matándonos por él como han hecho otros famosos, como ha sido el caso de Antonio David y Rocío Carrasco."

Jorge Javier y Antonio Montero por el "rojos y maricones"

Jorge Javier Vázquez también vivió una tremenda bronca con Antonio Montero a cuenta de Vox. En plena pandemia, ‘Sálvame’ debatió acerca del comportamiento de Alfonso Merlos en pleno escándalo por el 'Merlos Place'. El presentador criticó que el tertuliano fuera tan crítico con el gobierno y no se aplicara él mismo las normas. “Él estaba callado”, defendió Antonio Montero, irritando al presentador: “¡Qué estaba hablando del Estado de Alarma y salía la tía en bolas!”.

Antonio Montero le rebatió a Jorge Javier y criticó que Pablo Iglesias también se haya saltado la cuarentena para ir a trabajar: “Estoy hasta las narices de que se diga que se ha hecho mal y después ‘este más’. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Ha puesto él a la tía? ¿Y qué tiene que ver el chalet de Galapagar? No te voy a dejar hablar para decir tonterías”, expresó el presentador.

“¡Este es un programa de rojos y maricones, quien no lo quiera ver que no lo vea!”, añadió el presentador, que dejó fuera de combate al colaborador: “Vamos a dejar la política aparte…”, pidió Montero, a lo que Jorge Javier a. Acto seguceptóido, el paparazzi insistía: “Entonces no le pidamos explicación a este por ser de derechas”. “Señores: ¡esto es Vox!”, exclamó el presentador.