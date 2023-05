Rafa Mora es un personaje público conocido por su participación en varios programas de televisión. Inicialmente se dio a conocer en el programa "Mujeres y hombres y viceversa", un programa de citas emitido por Telecinco. Posteriormente ha participado en otros programas de televisión como "Supervivientes" y "Gran Hermano VIP", y además, ha trabajado como colaborador en programas de televisión como "Sálvame". Tras anunciar Mediaset el final de este espacio de la sobremesa, una de las incógnitas se centra en el futuro de sus colaboradores. En el caso de Rafa Mora, el propio protagonista aclara que “no hay de qué preocuparse”.

Después de destacar en varios ‘realitys’, el valenciano comenzó a presentar en 2019 el programa de verano de 'Cazamariposas' junto a Núria Marín y Nando Escribano. Afirmó entonces ante las críticas de intrusismo que ser presentador era uno de sus sueños, y de hecho llegó a inscribirse a la Facultad de Periodismo, aunque dejó la carrera: "Me costó un poco bastante, no solo es aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso".

Rafa Mora, de 40 años, podría verse afectado por tanto por el adiós del programa el próximo 16 de junio, aunque lo cierto es que atendiendo a sus palabras no hay que preocuparse en exceso por su futuro: “A mí no me va a faltar el trabajo después de ‘Sálvame’; no os preocupés. Este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un ‘beach club’ en Ibiza y os doy curro a quien quiera”.

Inversor en Castellón

Al margen de sus proyectos de futuro, Rafa Mora ha reconocido en Sálvame que ha sabido dónde invertir lo ganado durante estos últimos años en televisión. En concreto ha apostado por el sector inmobiliario en nuestra provincia. "Llevo más de diez años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue mi inversión”, reconoció.

Pese a que reconoció que en los años de más ingresos derrochó parte de su fortuna –“cuando trabajaba en tantos eventos dolía menos gastar dinero, he llegado a tener cinco coches. Tuve el R8 (Audi deportivo) que valía 160.000 euros”-, considera que cuenta con patrimonio suficiente como para no pasar apuros a medio plazo: "Si me adapto a un sueldo de 1.000 o 1.500 euros al mes, ajustándome el cinturón, me puedo tirar 30 años sin trabajar".