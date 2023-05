Las mentiras piadosas son comunes en nuestro día, así que en el restaurante de 'First Dates' no iban a ser menos. Ha sido la opción elegida por Estefenía para su cena en el programa, ya que no se atrevió a decirle a su cita que no le gustaba hasta el final.

Estefanía viene de Andorra, y asegura que no le vendría mal una pareja porque vivir allí es muy caro. Llega al programa dispuesta a encontrar a una persona que le guste el día en vez de la noche, y que no tenga vicios. Pocos minutos después, la soltera ha conocido que Joaquín sería su cita esa noche. Él acudía al restaurante después de sus malas experiencias en las aplicaciones: "No ponen foto en el perfil y al cabo de dos meses, ves que no lo has borrado y es un negro con un turbante". La primera impresión de ambos ha sido bastante dispar: Estefanía se ha llevado un chasco porque le gustan los hombres más duros, y no blanditos como Joaquín; mientras que a su cita le ha encantado verla porque le ha parecido "muy guapa". Ya en la mesa, la de Andorra ha tratado de conocer mejor a su compañero, pero le ha resultado imposible porque había algo que le echaba para atrás. Él se ha sorprendido del lugar donde residía Estefanía, pero pronto ha empezado a organizar planes con ella. Tanto es así, que el soltero ya se veía hasta las tantas de las madrugadas con la comensal, pero ella no sentía que hubiera química entre los dos. "Le he mentido", aseguraba a cámara al verse incapaz durante la cita de dejarle claro a Joaquín que no sentía atracción por él. Por último, Joaquín ha bromeado con su nombre, y ella ha confesado que no se ha acordaba. Cuando el soltero se lo ha recordado, ella ha caído en que así se llamaba también su primer novio: "Ostras, Joaquín, como mi primer novio". En la decisión final, el soltero ha querido tener una segunda cita, pero Estefanía ha sacado valor para expresar que no ha existido feeling entre ellos.