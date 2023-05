Las tramas protagonizadas por Ginés Corregüela se han convertido en el contenido estrella de las tertulias de Telecinco. Durante la tarde de ayer, aprovechando su llegada a las instalaciones de Mediaset para acudir a 'Supervivientes: Conexión Honduras', un equipo de 'Fiesta' intentó hablar con él. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y Emma García no dudó en manifestar su enfado con el tiktoker.

Jaime Rodríguez localizó a Ginés para preguntarle por la posibilidad de que Luisa, mujer que fue su amante durante diez años, conceda una entrevista en televisión. Sin embargo, el rey de los bocadillos no respondió a las preguntas del reportero y ni siquiera le miró a la cara, una actitud altiva que la presentadora no quiso pasar por alto.

"Me ha sorprendido Ginés para mal. Una cosa es que no quieras contestar, y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Que, por cierto, ayer coincidió con él en Sevilla, o sea que le conoce", aseguró Emma desde plató. "Me ha parecido maleducado con su forma de proceder a esto", sentenció ante los aplausos del público.

El propio reportero tomó entonces el turno de palabra para explicar cómo vivió ese momento en primera persona: "Comparto completamente las palabras que acabas de decir. Él sabe perfectamente que estamos aquí, comprendo que sea una situación difícil, pero ayer me vio y estuve con ellos. Intercambiamos palabras y no he entendido esa forma de huir de nosotros".

"Es tan sencillo como decir que no quiere hablar, cualquier cosa que demuestre un poco de educación. Ha sido un momento bastante tenso, esperábamos un mínimo de él", reconoció Rodríguez desde los pasillos de Mediaset.