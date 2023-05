Espe y Manuel han acudido a First Dates a buscar el amor. Ella, que tiene un bar de copas en Jaén, se ha presentado como una mujer "desafortunada en el juego y desafortunada en el amor". "Tengo el fario, me ha ido fatal", ha comentado sobre sus relaciones.

Espe busca en First Dates un hombre "con la cabeza amueblada, que sea inteligente y cariñoso", ha explicado a Carlos Sobera. "Ligo bastante, pero los chicos de hoy en día buscan otras cosas, yo soy más exigente, las relaciones de una noche no me gustan", ha afirmado ante las cámaras de Cuatro.

Enseguida ha llegado Manuel, su cita, es churrero y viene de Sevilla. "Busco una relación estable, el pitorreo de hoy en día a mí no me gusta", sentencia sin dudar ante la cámara. Nada más verle, Espe ha sentido que su cara le recordaba a alguien. "La primera impresión me ha parecido a Santiago Abascal, por la fisionomía de la cara, sus rasgos. Me ha chocado al verlo" ha dicho.

A Manuel, Espe no le ha gustado desde un primer momento: "No me gusta ese tipo de chicas, a esas las veo yo todos los fines de semana cuando salgo a bailar y no es mi tipo de chica ideal", ha explicado.

La tensión entre ellos se podía notar, aunque Espe ha tratado de romper el hielo preguntándole por su profesión. "Soy churrero, trabajo en la churrería" ha dicho Manuel. "Yo tengo un local de copas", le ha comentado ella. La cara de Manuel en ese momento dejaba ver cómo confirmaba el tipo de mujer que él pensaba que Espe era.

Al llegar a la mesa, la conversación ha fluido un poco más. Manuel le ha explicado a Espe que se ha quedado tranquilo porque parecía una mujer normal. Ella ha pensado que quizás se había asustado con su estilo, pero él le ha mentido diciéndole que no. Pero en realidad lo que él busca es una una mujer "como la reina Letizia, educada, elegante, inteligente, delgada y guapa".

El silencio se ha vuelto a sembrar cuando ninguno de los dos sentía que había conexión entre ellos. Finalmente han cambiado el chip y ambos se han soltado sabiendo que lo suyo iba a durar hasta el postre. Ambos han hablado sobre sus vidas. Cualquier tema estaba bien para ellos, siempre era mejor que otro silencio incómodo.

Decisión final

La decisión final estaba más que tomada en ese punto de la cita. Ninguno de los dos había sentido feeling, no se gustaban y ambos lo tenían claro. Pero la educación no ha faltado: "Mucha suerte, que vendas muchos churros", le ha deseado Espe al despedirse de su cita.