“Como espectador habitual, he notado una serie de irregularidades y desequilibrios en el trato de los concursantes, más concretamente hacia el concursante llamado Luca”. Así empieza un espectador, David Bargalló, la carta dirigida a la Defensora de la Audiencia de RTVE. El caso de David no es una excepción entre el público de Masterchef, sino más bien todo lo contrario. De hecho, otros concursantes también ponen el grito en el cielo por el desempeño del influencer.

“A pesar de presentar platos que no parecen cumplir con el nivel exigido en las demás ediciones, Luca parece avanzar en la competición sin dificultades. Este trato preferencial contradice el espíritu de igualdad y mérito que debería reinar en un programa como Masterchef”, prosigue este espectador. “Además he observado actitudes reprobables en Luca, incluyendo la apropiación indebida de elaboraciones de sus compañeros y comportamientos irrespetuosos que no han sido adecuadamente sancionados”, lamenta también David.

Los propios concursantes del programa comienzan también a señalan la diferencia de trato de los jueces sobre este tiktoker, entre ellos el propio Álex, uno de los favoritos a ganar la presente edición del programa: "Si a todos nos midieran con la misma vara cómo cambiaría el cuento... En fin... a mejorar".

Cuando concursantes como Alex, tan discretos en sus comentarios, empieza a comentar sobre doble vara de medir, es q empieza a ser demasiado obvio! Estos comentarios nos indican q entre los compañeros empieza a haber malestar contra el comportamiento de Luca y enchufe. #Masterchef pic.twitter.com/CDhzMn80Wv — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) 29 de mayo de 2023

El enchufe que tiene Luca Dazi en el programa se está convirtiendo ya en un clamor en redes sociales, que no entienden como otros concursantes como Merce o Fray Marcos han sido expulsados antes que el influencer, que tampoco ha destacado precisamente por su humildad, sino más bien por todo lo contrario.

No han faltado tampoco los rumores que han justificado esta diferencia en el trato de favor. “Me gustaría mencionar mi preocupación respecto a la posible relación entre la presencia de Luca en el programa y su filiación con un directivo de la empresa Ofistrade, proveedora de El Corte Inglés, uno de los patrocinadores del programa”, y prosigue la denuncia en estos términos: “Si esto fuera cierto sería una evidente falta de transparencia y ética”.

Pese a que nadie ha confirmado, ni desmentido estos rumores, llama la atención que no existan apenas imágenes de Luca cocinando, mientras que los resultados de sus cocciones sorprenden por los ingredientes con los que se han preparado.

¿Quién es Luca Dazi?

Luca Dazi tiene tan solo 19 años, pero pese a pasar de la mayoría de edad recientemente cuenta con cientos de miles de seguidores en TikTok. Según anunció en el programa, en la actualidad estudia un grado superior de Marketing y Publicidad y "es súper cuidadoso con su imagen; no puede salir de casa sin estar perfecto".

Por si alguien se lo perdió anoche. Con este plato salvaron a Luca de cocinar en eliminación y dijeron que era mejor que el de algunos que fueron votados por varios de los comensales en la cata ciega. #MasterChef #MasterTongo pic.twitter.com/i8ZgTLxIJv — Noel Ganados 🇺🇦 #NAFO (@noelganados) 30 de mayo de 2023

Luca reside en Barcelona, lugar de nacimiento de su madre, aunque su padre es italiano, y adora a Carmen Lomana y, en lo referente a la comida, los risottos y la pasta tienen mucho protagonismo en su casa. El influencer no esconde el poderío económico que hay en su hogar. De hecho en uno de sus vídeos más virales celebra que su madre le regalara un Iphone 14, valorado en unos mil euros, por haber aprobado un examen de matemáticas, mientras en otro presumía junto a otra joven de ser “los primos más ricos de Barcelona”.