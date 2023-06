Revista de sociedad llega este sábado a Medi TV con una nueva edición, a partir de las 19.30 horas, de la mano de Susana Ollero. La portada de esta semana será para la Casa Ronald McDonald de València, donde hablarán de su décimo aniversario. Por otro lado, a lo largo del programa, también ofrecerán toda la información sobre el libro Arizona in love, la nueva novela de la influencer Carmen M. Darie, más conocida como The Romantic Corner y que ha atrapado a miles de lectores. Se trata de una novela romántica new adult, que habla de la historia entre sus personajes Scarlett y Cristopher.

Como sucede cada sábado, la televisión del periódico Mediterráneo apostará por la mítica serie Bonanza (22.00), con la emisión de los capítulos 63 y 64. En cuanto a la redifusión de los programas de producción propia, Medi TV ofrece este sábado los habituales de este día, como son La nostra agricultura (16.30), en el que Víctor Viciedo analiza la situación del campo en la provincia; Jaque mate (17.00), con Dani Vaquer enseñando movimientos de ajedrez; o Juntos hablamos de alimentación saludable (19.00), en el que Loles García cocina montaditos de jamón con angulas en 15 minutos.