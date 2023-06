Manuel Cortés se ha convertido en uno de los concursantes más criticados de esta edición de 'Supervivientes'. El concursante ha protagonizado varias salidas de tono con algunos de sus compañeros que los espectadores no han podido pasar por alto. Este domingo el hijo de Raquel Bollo volvió a protagonizar un comentado momento tras su tenso enfrentamiento con Alexia Rivas.

Todo se dio cuando el exsuperviviente cargó con dureza contra Alexia Rivas tras su visita a las playas de Honduras. "Que no soy una amazona, que no he ido ahí de 'guau soy una amazona y os voy a salvar la vida'… Que yo no me pongo medallas", le respondió la periodista.

"Alexia cada uno tenemos nuestras virtudes. Yo creo que tú tendrás las tuyas y creo que, bueno, que has venido muy guapa y muy morena de ‘Supervivientes’ y quédate con eso, que creo que ha sido lo que mejor has hecho", le espetó entonces el hijo de Raquel Bollo.

"Mira Manuel, cada comentario que haces te define. Yo he ido a pasármelo bien y a ser yo misma", rebatió ella. "Sí, pero bueno, de supervivencia andamos cortitos", sentenció el concursante.

La audiencia de ‘Supervivientes’ no pasó por alto el polémico comentario que Manuel Cortés le soltó a la colaboradora de Telecinco. "Machista, denigrante y ridículo", "que tío más asqueroso", "no se puede ser más despectivo" o "es de lo peor que he visto en televisión" fueron algunos de los comentarios que dejaron en Twitter los espectadores.

Mira Manuel das mucho asco. Energúmeno machista asqueroso #ConexionHonduras15 — Samara (@troytila9) 11 de junio de 2023

Manuel no puede ser mas despectivo. Es de lo peor que he visto últimamente en Televisión. ¿Qué morena estás Alexia? Que hombre mas desagradable de verdad.#Supervivientes2023 #ConexiónHonduras15 — Zaskin (@Zaskinman) 11 de junio de 2023