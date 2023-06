Pedro Sánchez amplía su presencia en los medios de comunicación de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. El presidente del Gobierno, que esta mañana le ha concedido una entrevista a Carlos Alsina en Onda Cero, acudirá mañana el plató de 'El intermedio' para charlar con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Pero además, el líder de los socialistas volverá a estar presente en el prime time de laSexta apenas unos días después, el domingo 25 de junio. Durante la noche de ayer, Jordi Évole anunció en sus redes sociales una entrega especial de 'Lo de Évole' que contará con Pedro Sánchez como protagonista.

"Hay acontecimientos que hay que anunciar A LO GRANDE. Y si hay que alquilar una avioneta, se alquila", escribía el periodista junto a la promo del programa: "7 años después, volvemos al bar. A entrevistar a Pedro Sánchez. Aquella vez le salió bien. ¿Lo volverá a hacer?".

Évole hace así referencia a su último encuentro televisivo con Pedro Sánchez, un 'Salvados' emitido en octubre de 2016. En aquella ocasión, el programa arrasó en audiencias al conseguir un 20,1% de cuota de pantalla y 3.609.000 espectadores.

Tras la publicación del mensaje de Évole, el propio Pedro Sánchez se encargó de difundir la noticia a través de su perfil oficial de Twitter. "Nos vemos el próximo domingo", escribió en la red social.

Évole responde a las críticas

Como era de esperar, los detractores del periodista no tardaron en escribir críticas y ataques de todo tipo por su inminente encuentro con Sánchez. "Vaya campaña buena le están preparando los Évole, Wyoming...etc. Se ve que están preocupados...", escribió un tuitero que no se quedó sin respuesta por parte de Évole: "Preocupadísimos… Viendo según que reacciones, a ver si la preocupación está cambiando de bando... A ver si el pacto de València no ha salido tan bien".

Évole también respondió a otro usuario que le acusó de querer hacerle "una mamada" al presidente: "A blanquear el culo al genicida, un mes antes de las elecciones. Évole y la Sexta basura". "Espera, que ha salido el poeta...", replicó con ironía el comunicador.