Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a Pablo Motos en 'El Hormiguero' dentro de la gira mediática que está haciendo de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio. El presidente del gobierno, que llevaba una pulsera arco iris como gesto de apoyo al colectivo LGTBI, tuvo un encuentro bastante tenso con el presentador de Antena 3, al que le dedicó pocas sonrisas y le realizó duras preguntas, que fueron sorteadas por el líder del ejecutivo, dejando bastantes titulares.

La entrevista comenzó en tono irónico y pretendidamente distendido pero pronto comenzó a enrarecerse el ambiente, pisándose ambos al hablar de manera constante y no poniéndose de acuerdo a la hora de si llamarse de tú o de usted. Y llegó la primera pregunta con intento de zasca incluido.

"¿No piensa que retorcer las palabras para decir lo mismo puede provocar que la gente piense que le habla como si fuesen tontos?", le dijo Motos tras lo afirmado por Sánchez con Alsina sobre la diferencia entre mentir y cambiar de posición. "Mentir es decir algo que deliberadamente sabes que no es verdad. Como el PP con el 11M, que dijo que era ETA cuando sabía que no era así. En el tema de Cataluña tomé decisiones diferentes a las que dije que tomaría antes de las elecciones. Pero el resultado es que hoy hay una mayor tranquilidad en la sociedad catalana".

Al hablar de la fecha de la convocarotia electoral y de si sus motivaciones tuvieron que ver con un intento de aborto de una rebelión interna en el PSOE, su líder respondió contundente: "Eso es politiquería, en absoluto. ¿Cuántas veces habéis criticado a los políticos por no asumir sus resultados electorales?

"¿No podía haber esperado a septiembre?, le preguntó Pablo Motos. "Si hubiera convocado a septiembre, no tendría mucho sentido porque el último día posible para celebrar era el 23 de diciembre. Feijóo convocó una selecciones anticipadas en Galicia un mes de julio en plena pandemia y con la gente confinada", recordó.

El presidente del gobierno volvió a quejarse en Antena 3 del intento de deshumanización que considera que sufre por parte de los partidos y los medios de derechas: "Han dicho de mi que soy trumpista, que soy el causante de la muerte el otro día de un trabajador en Sevilla por el calor. Se ha hinchado la burbuja del sanchismo, un monstruo de 7 cabezas, para no hablar de lo que hemos hecho en estos años. Derogar el sanchismo significa quitar banderas LGTBI, tirar a la basura la Agenda 2030, debilitar el diálogo, etc. El sanchismo es una combinación de tres cosas: mentiras, maldades y manipulaciones. Ha sido un error que yo no pinchara esta mentira", respondió.

En mitad de la entrevista, el presentador le pidió al entrevistado que diera "respuestas más cortas" para que la entrevista fuera más ágil. "Es que lo que preguntas tiene su miga", replicó. Tras este corte, Sánchez prosiguió con su relato: "En las encuestas, dos de cada 3 ciudadanos apoya nuestras medidas. Lo que no se puede decir es que he convocado las elecciones el 23 de julio para alterar el resultado y que es un fraude, sin contrastar", se quejó. Precisamente, esto lo dijo Juan del Val en el programa y Motos le puso el vídeo del momento: "La participación va a ser alta, la petición del voto por correo ha subido mucho y las opiniones son libres pero esta acusación es muy grave, la opinión no son hechos", respondió el presidente.

Pablo Motos confesó que se había dado por aludido en unas declaraciones suyas en las que hablaba de "programas de máxima audiencia de televisión pontificar e insultar sin derecho a réplica": "Deliberadamente no voy a señalar ni a medios ni a periodistas, soy presidente del gobierno de España. Felipe González decía que no es lo mismo la opinión pública que la publicada, el 90% de los medios actualmente es de orientación conservadora y hay una desproporción con la opinión pública que es mitad conservadora y mitad progresista".

Uno de los momentos más complicados para Sánchez en su última entrevista fue cuando Pablo Motos le preguntó por las consecuencias de la polémica ley de Irene Montero del 'solo sí es sí', que ha provocado que centenares de violadores reduzcan sus penas o directamente salgan de la cárcel: "Toda esa responsabilidad la asumo en primera persona. He pedido disculpas, cometimos un error y lo rectificamos. ¿Qué deberíamos haberlo hecho antes? Sin ninguna duda”.

A este respecto, Pablo Motos le recordó unas injustificables declaraciones de la secretaria de Estado de igualdad, en las que dijo que "los hombres son bastante violadores": "Yo no me siento reflejado en esas palabras. Son públicas y notorias las discusiones que he tenido con Irene Montero, pero siempre he pensado en sacar adelante iniciativas y en la estabilidad de gobierno".