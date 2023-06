Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. La influencer está encaminada a conquistar el concurso y su legión de fans le apoya fervientemente. Eso sí, Adara ha sorprendido con su llamativo cambio físico desde que llegó a la isla. La falta de alimento, la dureza de las pruebas físicas e incluso el llamativo cambio de lookal que se sometió cortando su melena han transformado a la joven tal y como se ve en la imagen que hay debajo de estas líneas.

Adara Molinero y Jonan Wiergo siguen apoyándose el uno al otro según van avanzando las semanas en ‘Supervivientes’ y ella ha mostrado las ganas que tiene de seguir en el concurso y que tiene miedo de poder marcharse ante su nominación esta semana con Bosco Martínez Bordiú y Artùr Dainese. Jonan y Adara han compartido otra de sus miles conversaciones en Honduras, en las que sueñan con estar juntos en la final y ella se rompe por completo al pensar en que está en peligro: "Ay, bebé, estoy nerviosa, es que no quiero irme".

La superviviente no puede controlar las lágrimas y Jonan dice algo ante esto: "Va a ser una semana muy heavy, pero confío plenamente en que estamos en la final, en que vamos a vivir todo lo que llevamos hablando todo este tiempo y eres la única mujer que está aquí ahora mismo, tienes que sentir representando a las que han pasado por aquí, a todas las mamis".

"Qué fuerte, me hace sentir muy orgullosa", dice Adara ante esto y le dice a Jonan lo mucho que le quiere: "Me siento muy afortunada de haber vivido esto contigo". "Va a ser muy guay", le dice él y Adara llama a Bosco, con el que asegura que quieren vivir todo esto. "Sería lo máximo, qué nervios. No sé cuánto nos quedará, pero somos pocos", dice Bosco al llegar a esta conversación y todos se muestran muy nerviosos al estar en este tramo final del concurso.